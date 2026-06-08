The Face Vietnam 2026 khởi động “đường đua” mới với những cá tính ấn tượng

Mở màn cho hành trình tuyển chọn The Face Vietnam 2026, chiều qua (ngày 7/6), vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, thu hút hàng trăm thí sinh. Không yêu cầu kinh nghiệm người mẫu chuyên nghiệp, ở màn “chào sân” này ban tổ chức chào đón mọi cá tính thời trang với mỗi người mang theo một câu chuyện và mục tiêu khẳng định bản thân.

Những cá tính khởi động “đường đua” mới

Ban tổ chức đánh giá nhiều thí sinh gây chú ý nhờ hình thể cân đối, thần thái tự tin và gây bất ngờ bởi cá tính nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng. Đặc biệt, sự xuất hiện của những gương mặt theo đuổi phong cách phi giới tính, sở hữu vẻ đẹp khác biệt hoặc đến từ các địa phương xa đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu cho mùa giải 2026.

Một trong đó là Phạm Như Phương (Louis Phạm), cựu vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia. Trước những ý kiến trái chiều về lùm xùm không đáng có xoay quanh vấn đề từ thiện và “sống ảo,” Như Phương chọn đối mặt trực tiếp về những sai lầm trong quá khứ như bài học giúp bản thân trưởng thành hơn.

Tại buổi tuyển chọn, các huấn luyện viên mong đợi không chỉ những gì khán giả đã quen thuộc trên mạng xã hội, mà còn là một phiên bản chân thật và bứt phá hơn của Như Phương. Đây cũng được xem là “bài toán khó” mà cô nàng cần chinh phục trong hành trình sắp tới.

Phạm Như Phương (Louis Phạm), cựu vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một trong những màn thể hiện để lại nhiều dấu ấn tại buổi casting đến từ Quán quân The Next Gentleman Nguyễn Xuân Thắng. Tự tin thể hiện mình với phong thái điềm tĩnh, Xuân Thắng cho thấy kinh nghiệm sân khấu đã được tôi luyện qua nhiều sân chơi. Thay vì lựa chọn vùng an toàn sau khi giành được danh hiệu, Xuân Thắng khẳng định The Face Vietnam 2026 là thử thách mình rất muốn chinh phục.

Đàm Phương Linh, cô gái từng gây chú ý trên mạng xã hội với bộ ảnh tại công viên Thống Nhất đến với cuộc thi cùng mong muốn khám phá những giới hạn mới của bản thân. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô nàng tự tin vượt qua thử thách chụp hình của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và hoàn thành bài toán khó đạt 10.000 view trên tài khoản cá nhân do Hoa hậu H’Hen Niê đưa ra. Với màn thể hiện thuyết phục, Phương Linh xuất sắc nhận được 3 “Say Yes,” chính thức ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Được biết đến là nhà sản xuất nội dung sở hữu 2,8 triệu người theo dõi, Nguyễn Châm Anh (Châm Sứa) đã gác lại hình ảnh “cây hài” quen thuộc để chinh phục một hành trình mới tại The Face Vietnam 2026.

Châm Anh mang đến nguồn năng lượng tích cực, hoạt ngôn cùng màn thể hiện côn nhị khúc tự tin. Đồng thời cô cũng nhận được những góp ý về cách lựa chọn trang phục để xây dựng hình ảnh phù hợp và nổi bật hơn trong hành trình sắp tới.

Châm Anh là nhà sản xuất nội dung sở hữu 2,8 triệu người theo dõi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trái ngược với nhiều thí sinh tự tin thể hiện cá tính ngay từ những phút đầu tiên, thí sinh Đỗ Hoàng Sơn - một newbie sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84, nhưng có phần rụt rè và ít nói. Song, chính những chia sẻ chân thành về mong muốn phát triển sớm để trở thành điểm tựa cho bố mẹ đã giúp cậu chinh phục dàn huấn luyện viên. Dù vẫn cần thêm va chạm để bứt phá về hình ảnh và tận dụng tốt hơn những tố chất của bản thân, Hoàng Sơn vẫn được đánh giá là nhân tố mới giàu tiềm năng.

Màn “chào sân” ấn tượng của “bộ tứ quyền lực”

Khởi động đường The Face Vietnam 2026 tại Hà Nội còn đánh dấu màn kết hợp chưa từng có của “bộ tứ quyền lực” bao gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H'Hen Niê và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong vai trò “host” (dẫn dắt).

Không chỉ các thí sinh là tâm điểm của buổi casting, dàn giám khảo cũng gây chú ý với phong cách thời trang ấn tượng. Host của chương trình - Đỗ Mạnh Cường, diện thiết kế măng tô đen quyền lực, khẳng định đẳng cấp của một trong những nhà tạo mẫu hàng đầu làng mốt Việt.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng “chơi lớn” khi cắt phăng mái tóc ngắn, xuất hiện cùng tông đen cá tính, kết hợp phom blazer cấu trúc cùng chi tiết cổ ve trắng nổi bật, tôn lên hình ảnh quyền lực và sắc sảo, khuấy động không khí tại trường quay bằng những bước catwalk đẳng cấp.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và siêu mẫu Anh Thư. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vừa trở lại showbiz sau thời gian nghỉ sinh, Hoa hậu H’Hen Niê nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn, mang đến hình ảnh gần gũi nhưng đầy tự hào bản sắc khi sánh bước cùng một thiên thần nhỏ trong trang phục thổ cẩm mang họa tiết đặc trưng của người Ê Đê.

Cuối cùng, siêu mẫu Anh Thư xuất hiện đầy quyền lực trong thiết kế tông đỏ burgundy thời thượng, kết hợp áo khoác lông vũ thể hiện phong thái của một huấn luyện viên dạn dày kinh nghiệm.

Vừa thể hiện những đánh giá chuyên môn sắc bén, dàn ban giám khảo cũng khiến khu vực casting trở nên sôi động như một sàn runway với thần thái và phong cách nổi bật.

Là sân chơi tìm kiếm những gương mặt thương hiệu, The Face Vietnam 2026 đề cao cá tính, bản lĩnh và khả năng tạo dấu ấn riêng của mỗi thí sinh. Sau khi tuyển chọn ở Hà Nội, cuộc thi sẽ tiếp tục Nam tiến./.

Đông đảo thí sinh đến tham gia buổi tuyển chọn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

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