Các nhà tạo mẫu trẻ Việt Nam theo đuổi dòng chảy bền vững cùng di sản

Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21 đánh dấu cột mốc ý nghĩa khi trao cơ hội cho thế hệ các nhà thiết kế trẻ kế thừa. Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, bà Trang Lê tin rằng thế hệ trẻ chính là nhân tố quan trọng kiến tạo tương lai.

Gắn với tinh thần #PureFashionInMotion, chương trình không chỉ giúp quảng bá bức tranh thời trang giàu bản sắc văn hóa của Việt Nam, mà còn tạo cơ hội cho sự sáng tạo, sức trẻ và tinh thần độc bản trong ngôn ngữ thiết kế của từng nhà mốt.

Khi thời trang tiếp nối mạch nguồn di sản

Lần đầu góp mặt trong chương trình, thương hiệu Nobody Knows sẽ trình làng bộ sưu tập “NOBODY KNOWS 05” trong đêm khai mạc, tiếp nối hành trình thể hiện bản sắc cá nhân, xem thời trang như một sợi dây liên kết giữa con người và cá tính. Thương hiệu này mang đến một góc nhìn thời trang phóng khoáng, đề cao tự do trong việc thể hiện bản sắc cá nhân.

Nobody Knows được tạo ra từ niềm tin rằng thời trang là dành cho tất cả mọi người, không đặt ra bất kỳ giới hạn, tuổi tác hay cách mỗi người lựa chọn thể hiện bản thân. Chia sẻ thêm về màn chào sân đặc biệt này, nhà thiết kế Kelbin Lei cho biết rất hào hứng khi có cơ hội mang đến góc nhìn và tinh thần trẻ mới mẻ đến gần hơn với giới mộ điệu thời trang.

Nobody Knows với những thiết kế mang tinh thần unisex.

Trong khi đó, thương hiệu Đinh lại có hướng đi khác biệt khi mang ra mắt “Bản giao hưởng của sự kiên định,” nơi phom dáng menswear kết hợp với kỹ thuật patchwork (ghép vải) và tư duy cắt may hiện đại được thực hiện trên chất liệu denim cũ. "Ngừng làm denim khi không còn những món denim cũ ngoài kia" là triết lý thiết kế của thương hiệu.

Lý giải về cách một thương hiệu trẻ như Đinh có thể “tỏa sáng” trước các tên tuổi lớn, nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Tú khẳng định họ không tham gia vào các cuộc đua truyền thông mà chọn chứng minh giá trị bằng lối thiết kế bền vững.

Ngoài việc hồi sinh những món denim cũ để giảm thiểu áp lực lên môi trường, thương hiệu còn gìn giữ di sản khi khéo léo dùng ngôn ngữ thời trang hiện đại làm cầu nối kể lại câu chuyện của các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh tư duy sáng tạo mới mẻ của một thương hiệu trẻ, Đinh còn theo đuổi thời trang bền vững như một kim chỉ nam trong suốt hành trình phát triển.

Đinh theo đuổi con đường hồi sinh những món denim cũ để giảm thiểu áp lực lên môi trường.

Sự dịch chuyển của thời trang Việt

Mang một sắc thái khác trong các thương hiệu trẻ năm nay, DAS Studios sẽ góp mặt tại đêm diễn thứ ba của Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21. Thay vì chạy theo những xu hướng, DAS Studios theo đuổi chủ nghĩa tối giản, tái định hình phong cách cho người đàn ông hiện đại.

Nhà thiết kế Aden Nguyen tiết lộ sẽ mang đến những điểm nhấn trình diễn giàu tính sáng tạo: “Chúng tôi tin rằng thời trang là biểu hiện của sự giao thoa mật thiết giữa sàn diễn nghệ thuật và nhịp sống đường phố. Đến với Vietnam International Fashion Week, chúng tôi vẫn giữ vững phong độ lịch lãm vốn có, nhưng sẽ lồng ghép những nút thắt đột phá mang tính trình diễn cao, biến runway thành một trải nghiệm thị giác đa chiều và giàu năng lượng.”

Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế Thời trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, bà Trang Lê chia sẻ về lý do sàn diễn năm nay chào đón sự bùng nổ của thế hệ nhà thiết kế trẻ: "Gần đây, tạp chí VOGUE Australia đã nhận định Việt Nam đang trên đường trở thành một kinh đô thời trang mới của thế giới. Chưa bao giờ thời trang Việt đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá và hòa vào dòng chảy xu hướng toàn cầu như lúc này.”

Nắm bắt thời cơ đó, tại tuần thời trang năm nay, bà Trang Lê cho hay muốn tiếp tục sứ mệnh “nâng đỡ” cho các tài năng mới để họ có thể tiệm cận hơn với thời trang quốc tế, để chứng minh rằng thời trang Việt Nam cũng có những “ẩn số” đầy tiềm năng.

Một thiết kế của DAS.

“Chúng tôi nhìn về tương lai 5 năm, 10 năm nữa, khi những gương mặt trẻ của ngày hôm nay sẽ trưởng thành, sở hữu vị thế, uy tín riêng và tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo. Điều này thể hiện rõ sự ‘chuyển động của thời trang’ – khi sức trẻ dám nghĩ dám làm, không ngừng sáng tạo để tiếp nối và cộng hưởng cùng thế hệ đi trước mở ra một ngành công nghiệp Việt Nam vững mạnh,” bà Trang Lê bày tỏ.

Có thể thấy, các nhân tố trẻ đang đại diện cho làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của thời trang đương thời Việt Nam: dịch chuyển về định nghĩa của giới tính trong thời trang để kết nối cảm xúc, dịch chuyển thời gian để luân hồi chất liệu cũ thành di sản bền vững, và dịch chuyển không gian để đưa runway hòa vào nhịp sống đường phố.

Sự giao thoa giàu nội lực này khẳng định bước chuyển mình mang tính tích cực của làng mốt nội địa khi dám bứt phá khỏi những khuôn mẫu cũ để định hình một tương lai thời trang Việt Nam tự chủ, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập với thế giới./.

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