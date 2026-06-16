Hé lộ trải nghiệm thị giác khác biệt của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam

Ban tổ chức Vietnam International Fashion Week 21st vừa chính thức hé lộ hình ảnh không gian trình diễn của mùa mốt năm nay. Nếu những mùa trước là hành trình kể lại câu chuyện về bản sắc văn hóa, những cột mốc phát triển hay dấu ấn đáng nhớ của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, thì năm nay, sân khấu được “biến hóa” theo tinh thần một đô thị thời trang không ngừng chuyển động, tái tạo những giá trị mới và mạnh mẽ hòa mình vào dòng chảy sáng tạo của thời trang thế giới.

Lấy cảm hứng từ những dãy phố thời trang, sân khấu chương trình là sự giao thoa giữa những đường nét kiến trúc mang hơi thở cổ điển được kết hợp cùng hệ thống màn LED hiện đại, tạo nên không gian trình diễn đầy chiều sâu thị giác, vừa mang vẻ đẹp hoành tráng, vừa trẻ trung, năng động.

Thông qua ngôn ngữ thiết kế đậm tinh thần streetstyle, sân khấu năm nay tái hiện cách thời trang hiện diện trong đời sống đương đại, hòa vào nhịp thở của đô thị và trở thành một phần của dòng chảy văn hóa hiện đại.

Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Vietnam International Fashion Week, bà Trang Lê chia sẻ sau nhiều mùa tổ chức gắn liền với dấu ấn runway chữ U quen thuộc, mùa thứ 21 này chương trình sẽ đánh dấu bước chuyển mình táo bạo với thiết kế sân khấu hoàn toàn mới, vừa mang đến trải nghiệm thị giác khác biệt vừa phản ánh chính tinh thần phát triển không ngừng của ngành thời trang Việt Nam trong giai đoạn mới - trẻ trung hơn, hiện đại hơn và ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, thiết kế sàn diễn cũng được đổi mới nhằm rút ngắn khoảng cách giữa người mẫu và khán giả với 3 đường runway dài 80m, cùng hệ thống màn hình LED hiện đại lên đến 300m, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn trình diễn quốc tế.

Không chỉ là một không gian trình diễn, sân khấu năm nay còn được thiết kế như một “phông nền sáng tạo,” nơi mỗi nhà thiết kế có thể tự do xây dựng thế giới thị giác mang đậm dấu ấn riêng. Sự linh hoạt ấy giúp mỗi bộ sưu tập được kể bằng một ngôn ngữ khác biệt, mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ qua từng đêm diễn.

Diễn ra từ ngày 18-21/6, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh, tuần lễ thời trang mùa 21 có 10 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước (Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Minh Tuấn, Thảo Nguyễn, Môi Điên, Nobody Knows by Kelbin Lei, CEM, ĐINH và DAS Studios), và năm nhà thiết kế, thương hiệu quốc tế (Angelo Crucian, Italy; Frederick Lee, Singapore; Chung Chung Lee và Slingstone, Hàn Quốc; TANDT, Thái Lan)./.

NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 120 người mẫu sẽ “độc chiếm” bế mạc Tuần thời trang quốc tế Show diễn quy tụ hơn 120 người mẫu cùng các hoa hậu, á hậu, tạo nên “bữa tiệc thời trang” quy mô hiếm thấy với những màn chuyển cảnh liên tục trên sàn runway, cùng trải nghiệm thị giác mãn nhãn.