Các nhà thiết kế "tái sinh" di sản văn hóa truyền thống trên sàn runway Việt

Trong khi nhà tạo mẫu Việt mang đến những tà áo dài truyền thống cách điệu tinh tế trên nền chất liệu tái chế, thì NTK Hàn Quốc "tái sinh" di sản Hanbok bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Trong đêm diễn thứ hai của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Fashion Week 2026), “Thủy ảnh” của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu đã để lại dấu ấn đậm nét khi mang đến những tà áo dài truyền thống Việt Nam được cách điệu tinh tế trên nền chất liệu tái chế.

“Đối thoại” cùng di sản Việt, thương hiệu thời trang nam cao cấp Sling Stone mang đến bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những họa tiết và phom dáng đặc trưng của Hanbok, Hàn Quốc. Nhà tạo mẫu Park Jong-chul đã khéo léo hiện đại hóa giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Nơi thời trang là cầu nối bản sắc Việt

Với “Thủy ảnh” của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu những chất liệu tưởng chừng đã hoàn thành sứ mệnh nay được tái sinh đã làm nên các thiết kế mang tính nghệ thuật, minh chứng cho vẻ đẹp của những giá trị văn hóa truyền thống khi được gìn giữ, nhưng không ngừng vận động để hòa mình vào nhịp sống hiện đại.

Từ những dòng sông bồi đắp phù sa đến mặt nước phản chiếu ánh sáng, mỗi thiết kế được ví như một “lát cắt” về hành trình chuyển hóa những giá trị cũ tạo nên vẻ đẹp mới với thông điệp: “Không phải hồi sinh mà là chuyển hóa, không phải bỏ đi mà là bắt đầu lại.”

Mở màn show diễn, “Thủy ảnh” mang đến loạt thiết kế áo dài denim từ chất liệu tái chế, nơi tinh thần đương đại hòa quyện cùng vẻ đẹp bền vững. Từ các đường cắt mạnh mẽ đến kỹ thuật xử lý chất liệu độc đáo, tất cả đều tạo nên những chuyển động tựa làn sóng, kể câu chuyện về sự đổi mới không ngừng và giá trị được tái sinh qua thời gian.

Góp phần đẩy cảm xúc của show diễn lên cao trào ngay từ những phút đầu tiên là những bước catwalk đầy nội lực của Hoa hậu Ngọc Châu trong thiết kế áo dài có phần vai dựng khối 3D gợi hình ảnh những con sóng đang cuộn trào mạnh mẽ. Nàng hậu đã lột tả trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập - nơi những giá trị cũ được chuyển hóa để tiếp tục tỏa sáng trong một diện mạo mới.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, “Thủy ảnh” bước sang chương thứ hai với những thiết kế áo dài dạ hội mang vẻ đẹp mềm mại và thăng hoa hơn. Với kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo, nghệ thuật tạo khối cùng các chi tiết mô phỏng chuyển động của mặt nước dưới ánh sáng đã tạo nên những tác phẩm thời trang lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của tà áo dài truyền thống.

Với bảng màu chuyển sắc từ xanh, trắng đến tím, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu đã khéo léo kể câu chuyện về hành trình chuyển hóa đầy nội tâm, đây cũng là khoảnh khắc vẻ đẹp của người phụ nữ Việt được tôn vinh qua sự giao thoa giữa truyền thống và “hơi thở” của đương đại.

Không chỉ mang đến những sáng tạo giàu tính thẩm mỹ, “Thủy ảnh” còn mở ra “cuộc đối thoại” của thời trang bền vững trong bối cảnh ngành công nghiệp thời trang đang hướng đến những giá trị phát triển lâu dài.

Hoa hậu Ngọc Châu trong thiết kế áo dài có phần vai dựng khối 3D.

Thông qua việc ứng dụng chất liệu tái chế và đề cao tính chuyển hóa, Đặng Trọng Minh Châu muốn khẳng định rằng vẻ đẹp không nằm ở sự mới mẻ mà còn đến từ khả năng tái sinh, thích nghi và tiếp tục lan tỏa giá trị bền vững. Đó là hành trình của sự đổi mới không ngừng, nơi thời trang trở thành cầu nối giữa nghệ thuật, môi trường và bản sắc Việt Nam đương đại.

Di sản Hàn Quốc “tái sinh” trên sàn runway Việt

Thường xuyên góp mặt tại các mùa của Seoul Fashion Week và nhiều tuần lễ thời trang quốc tế tại Trung Quốc cũng như các nước châu Á, lần này dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế Park Jong-chul, thương hiệu Sling Stone quyết định đặt chân đến Việt Nam.

Không phô trương bằng màu sắc rực rỡ, Sling Stone kể câu chuyện thời trang bằng cấu trúc, phom dáng và những chuyển động đầy mê hoặc trên sàn runway, để lại dư âm khó quên trong lòng giới mộ điệu Việt Nam. Thay vì tạo điểm nhấn bằng những gam màu nổi bật, thương hiệu lựa chọn khai thác tỷ lệ, silhouette (phác thảo tổng thể) và kỹ thuật dựng phom để tạo dấu ấn riêng.

Trên nền sắc đen chủ đạo, nhiều chất liệu tương phản được kết hợp tinh tế trong cùng một thiết kế, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng khác biệt. Chính sự chuyển động của trang phục trên sàn runway đã mang đến chiều sâu thị giác đầy cuốn hút, chứng minh rằng thời trang không cần nhiều màu sắc vẫn có thể kể những câu chuyện giàu cảm xúc.

Mở màn phần trình diễn, Sling Stone đã “phủ đen” toàn bộ sàn diễn với những thiết kế tái hiện tinh thần thời trang cổ điển của thập niên 1950-1960 dưới góc nhìn đương đại. Trên nền tinh thần monochrome (thiết kế sử dụng một màu duy nhất hoặc các sắc độ của màu đó) đặc trưng, bộ sưu tập đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp của di sản Hàn Quốc được tái hiện qua lăng kính đầy nghệ thuật của nhà thiết kế Park Jong-chul.

Lấy cảm hứng từ những họa tiết truyền thống và phom dáng đặc trưng của Hanbok, Park Jong-chul khéo léo đưa di sản văn hóa vào dòng chảy thời trang đương đại thông qua các chất liệu Denim, Organza và Polyester.

Mỗi thiết kế xuất hiện trên sàn runway không chỉ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mà còn là lời khẳng định cho sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa khi được tái sinh bằng tư duy sáng tạo của thời đại mới. Xuyên suốt màn trình diễn, khán giả được dẫn dắt bởi sự hòa quyện tinh tế giữa âm thanh, ánh sáng cùng những bước catwalk đầy cuốn hút của dàn người mẫu.

Không giới hạn trong thời trang nam, Sling Stone đã được truyền thông báo chí của Hàn Quốc mô tả là một "thương hiệu menswear mà phụ nữ cũng muốn mặc." Với Park Jong-chul, thời trang không chỉ là quần áo mà còn là phương tiện lưu giữ cảm xúc. Trắng và đen tưởng chừng là hai màu đối lập và nhàm chán đã được ông biến thành dấu ấn nhận diện của Sling Stone và là phương tiện để nhà thiết kế kết nối truyền thống với hơi thở đương đại./.

Nhà thiết kế Park Jong-chul trên sàn runway Việt Nam.

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