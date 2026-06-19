Những dấu ấn sáng tạo trong đêm khai màn Vietnam International Fashion Week 2026

Đêm khai mạc tuần lễ thời trang như một cuộc “du hành” theo sự dẫn dắt từ thế hệ các nhà thiết kế mới với cá tính riêng, hay dẫu là "người quen" đến cả thương hiệu quốc tế có bản sắc độc đáo...

Vietnam International Fashion Week 2026 (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 21) với chủ đề #PureFashionInMotion vừa chính thức khai màn (18-21/6), vào tối qua tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đêm diễn như một cuộc “du hành” qua những cung bậc cảm xúc của sắc màu, từ thế hệ các nhà thiết kế mới nhưng đã sớm khẳng định cá tính riêng, tới gương mặt quen và cả thương hiệu quốc tế có bản sắc độc đáo. Tất cả đã làm nên một đêm diễn giàu cảm hứng.

Cá tính của một thế hệ tạo mẫu mới

Tom Trandt – cựu sinh viên Parsons The New School for Design (New York), thành lập thương hiệu Môi Điên từ năm 2016, theo đuổi ngôn ngữ thiết kế deconstruct (chỉ việc phá vỡ các quy tắc và cấu trúc truyền thống, nhằm tạo ra những thiết kế sáng tạo) cùng triết lý thời trang bền vững. Thay vì liên tục tạo ra những bộ sưu tập mới, Tom Trandt lựa chọn “tiến hóa” các thiết kế hiện có, chỉnh sửa, phát triển và tái cấu trúc chúng như một dòng chảy liên tục của sáng tạo.

Triết lý ấy được thể hiện rõ nét trong bộ sưu tập “Nguồn,” màn chào sân đầu tiên của cậu tại Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21. Lấy cảm hứng từ đặc tính nguyên bản của nước, Tom Trandt gửi gắm thông điệp về hành trình mỗi cá nhân dũng cảm bóc tách những lớp vỏ bọc để tìm về giá trị chân thật nhất, đồng thời khơi mở nguồn năng lượng của một thế hệ mới.

“Nguồn” còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của một thương hiệu trẻ Việt Nam khi biết cách cân bằng giữa tính thử nghiệm, bản sắc riêng và khả năng kể chuyện thông qua thời trang. Đáng chú ý, Tom Trandt lựa chọn ngôn ngữ thiết kế giàu tính kiến trúc với những phom dáng phá cấu trúc sắc sảo, các đường cắt hình khối táo bạo và kỹ thuật xử lý chất liệu thủ công tinh tế.

﻿ ​ Từng thiết kế xuất hiện như một mảnh ghép trong dòng chảy liên tục, nơi cấu trúc cũ được tháo rời để hình thành diện mạo mới.

Điểm thú vị của show diễn nằm ở cách Tom Trandt kể câu chuyện bằng nhịp điệu thị giác thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật may mặc. Từng thiết kế xuất hiện như một mảnh ghép trong dòng chảy liên tục, nơi cấu trúc cũ được tháo rời để hình thành diện mạo mới, đúng với triết lý sáng tạo mà Môi Điên kiên định theo đuổi từ những ngày đầu thành lập.

Kết show diễn là một bất ngờ thú vị với màn xuất hiện của vedette, ca sĩ Tóc Tiên trong thiết kế mang đậm DNA sáng tạo của thương hiệu. Bộ trang phục có cấu trúc bèo nhún xếp tầng trên nền sắc xanh chuyển sắc, kết hợp cùng đầm ôm sát và boots cao quá gối tạo nên hình ảnh vừa nữ tính, bay bổng vừa mạnh mẽ, phóng khoáng.

Những mảng chất liệu được xử lý công phu mang đến hiệu ứng thị giác sống động, biến mỗi bước di chuyển của nữ ca sĩ thành một phần của màn trình diễn nghệ thuật.

Khoảnh khắc ca sĩ Tóc Tiên gỡ từng lớp voan đến áo choàng và hòa cùng màn trình diễn ca khúc “Người còn thương em không” trên nền nhạc sôi động đã đẩy cảm xúc của show diễn lên cao trào, khép lại hành trình “Nguồn” bằng hình ảnh giàu tính biểu tượng: sự giải phóng khỏi mọi lớp vỏ để trở về với bản sắc nguyên bản nhất.

Ca sĩ Tóc Tiên cùng màn trình diễn ca khúc “Người còn thương em không,” một bất ngờ thú vị trong vai trò vedette.

Cũng lần đầu “chạm ngõ” Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, thương hiệu Nobody Knows lựa chọn giới thiệu bộ sưu tập “Nobody Knows 05.” Lấy tinh thần unisex và sự tự do trong biểu đạt bản sắc cá nhân làm trọng tâm, các thiết kế theo đuổi ngôn ngữ tối giản nhưng vẫn truyền tải nhiều lớp cảm xúc.

Bộ sưu tập cũng là lời khẳng định mạnh mẽ của thế hệ sáng tạo trẻ, những người không ngại phá bỏ khuôn mẫu để biến thời trang thành tiếng nói của cá tính và cảm xúc riêng.

Điểm nhấn xuyên suốt của bộ sưu tập đến từ hình ảnh chiếc nút áo - chi tiết nhỏ bé từng xuất hiện trong những thiết kế đặc trưng của thương hiệu, nay tiếp tục được nhà thiết kế Kelbin Lei phát triển như một biểu tượng của sự kết nối.

Một chiếc nút không tồn tại để trở thành tâm điểm mà âm thầm giữ các mảnh ghép liên kết nhau, tạo nên tổng thể hoàn chỉnh. Từ ý niệm ấy, nhà tạo mẫu gửi gắm thông điệp về thời trang như sợi dây kết nối giữa con người, cảm xúc và bản sắc cá nhân, vượt lên trên mọi ranh giới hay định nghĩa về giới tính.

﻿ ﻿ ﻿ ​ ​ Bộ sưu tập “Nobody Knows 05” lấy tinh thần unisex và sự tự do trong biểu đạt bản sắc cá nhân làm trọng tâm.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu với những đường cắt may tối giản, phom dáng unisex và cách xử lý cấu trúc giàu tính đương đại. Sự đối lập giữa các đường nét cứng cáp và những chuyển động mềm mại được cân bằng khéo léo, tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.

Dàn mẫu là các nam diễn viên sải bước trong những thiết kế menswear mang bảng màu trung tính và trầm ấm, từ sắc xám, trắng, be đến đỏ rượu và đen, được biến tấu với phom dáng oversized, chi tiết cut-out, cổ xẻ sâu và điểm nhấn bất đối xứng đặc trưng của Nobody Knows.

Trong thế giới mà Kelbin Lei xây dựng, masculine và feminine (đặc điểm của hai phái nam và nữ) không còn là hai thái cực đối lập mà hòa quyện tự nhiên, để mỗi thiết kế trở thành không gian mở cho người mặc tự do thể hiện cá tính và khẳng định bản sắc riêng.

Trong thế giới mà Kelbin Lei xây dựng, masculine và feminine (đặc điểm của hai phái nam và nữ) không còn là hai thái cực đối lập mà hòa quyện tự nhiên.

Chân dung “nữ chiến binh đô thị”

Trong dòng chảy của những giá trị nguyên bản và tinh thần không ngừng chuyển động mà mùa mốt năm nay hướng tới, sự xuất hiện của thương hiệu thời trang Italy Angeloo cùng bộ sưu tập Thu Đông 2026-2027 “Metropolitan Amazones” đã mang đến một làn gió quốc tế khác biệt thông qua ngôn ngữ thiết kế táo bạo và góc nhìn về mối quan hệ giữa con người, nghệ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Theo đuổi lối tư duy avant-garde (xu hướng nghệ thuật tiên phong, đổi mới và phá cách) đặc trưng, Angeloo dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nơi thời trang, nghệ thuật và công nghệ hòa quyện để kể câu chuyện về những “Metropolitan Amazones” của thời đại mới.

Được sáng lập bởi nhà thiết kế Angelo Cruciani (người đứng sau thương hiệu Yezael), Angeloo nổi bật với những thiết kế mang tinh thần tiên phong, nơi thời trang thể thao kết hợp cùng nghệ thuật và tư duy sáng tạo đương đại.“Metropolitan Amazones” nối dài định hướng đó khi khắc họa hình ảnh những “nữ chiến binh đô thị” - biểu tượng của người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, độc lập và luôn tự tin thể hiện cá tính riêng.

Bộ sưu tập gây ấn tượng với những đường cắt gọn gàng, dứt khoát lấy cảm hứng từ thiết kế xe hơi và kiến trúc hiện đại. Tông màu đen – trắng chủ đạo kết hợp cùng các chất liệu như neoprene hay jersey mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại và đậm tinh thần tương lai, nhưng vẫn đủ tính ứng dụng để gần gũi với phong cách streetwear ngày nay.

Bộ sưu tập khắc họa hình ảnh những “nữ chiến binh đô thị.”

Điểm đặc biệt của bộ sưu tập này nằm ở cách Angelo Cruciani biến những chi tiết tưởng chừng rất quen thuộc thành điểm nhấn sáng tạo. Trên nhiều thiết kế, các con số xuất hiện dày đặc nhưng không mang ý nghĩa về tính toán hay thông tin, mà được sử dụng như họa tiết trang trí, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo và hiện đại. Qua đó, nhà thiết kế muốn thể hiện sự giao thoa giữa trật tự và ngẫu hứng – hai yếu tố tưởng như đối lập nhưng lại có thể cùng tồn tại trong thời trang.

Bên cạnh đó, nhiều mẫu trang phục được tích hợp hệ thống khóa kéo đặc biệt, cho phép người mặc thay đổi phom dáng hoặc cách mặc theo nhiều kiểu khác nhau. Sự linh hoạt đó giúp mỗi thiết kế không chỉ dừng ở một hình thức cố định mà còn khuyến khích người mặc tự sáng tạo và thể hiện phong cách cá nhân.

Thông qua “Metropolitan Amazones,” Angelo Cruciani không chỉ giới thiệu những thiết kế mới mà còn gửi gắm góc nhìn về cuộc sống trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng.

Khi trí tuệ nhân tạo và thế giới số ngày càng ảnh hưởng đến cách con người sống và sáng tạo, nhà thiết kế mong muốn mỗi cá nhân vẫn giữ được bản sắc riêng và lựa chọn thời trang như một cách thể hiện chính mình, thay vì chỉ chạy theo những xu hướng sẵn có.

Nhiều thiết kế được tích hợp hệ thống khóa kéo đặc biệt, cho phép người mặc thay đổi phom dáng hoặc cách mặc theo nhiều kiểu khác nhau.

Câu chuyện tình mãnh liệt trên sàn runway

Tiếp tục theo đuổi tinh thần resort wear (phong cách mang tinh thần thư giãn, tự do và tận hưởng cuộc sống) đặc trưng, Adrian Anh Tuấn mang đến bộ sưu tập “Đẩy Đưa 2” mang sắc thái tình yêu mãnh liệt, rực rỡ và nồng cháy hơn, được kể bằng ngôn ngữ thời trang giàu cảm xúc.

Màn xuất hiện ấn tượng của 6 mỹ nhân Hoàn Vũ Việt Nam khiến sàn diễn đêm khai mạc tuần lễ thời trang “bùng nổ.” Các người đẹp sải bước trong những thiết kế đậm sắc màu mùa Hè, lãng mạn và những xúc cảm rung động.

Xuyên suốt bộ sưu tập, Adrian Anh Tuấn khai thác vẻ đẹp nữ tính thông qua các thiết kế voan mỏng nhẹ, phom wrapping mềm mại cùng những chi tiết tua rua chuyển động đầy ngẫu hứng.

Các mẫu trang phục kết hợp sequin với voan xuyên thấu, phom dáng ôm cơ thể và những đường cắt gợi cảm nhưng vẫn giữ trọn tinh thần thanh lịch đặc trưng. Xen giữa các lớp chiffon bay bổng là kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ, tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa hơi thở hiện đại và giá trị couture (cao cấp).

﻿ ﻿ ​ ​

Nếu “Đẩy Đưa 1” lấy sắc trắng làm gam màu chủ đạo để gợi nhắc đến sự thuần khiết và tự do trong tình yêu thì “Đẩy Đưa 2” là vẻ sặc sỡ của bảng màu pastel, mang đến cảm giác ngọt ngào của những rung động nồng nhiệt, mãnh liệt khi bước sang một chương mới.

Những chất liệu mềm mại cùng kỹ thuật xử lý tinh xảo trên từng thiết kế không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn khéo léo truyền tải tinh thần tự do, chân thật trong cách con người đón nhận và bộc lộ cảm xúc khi yêu.

Ở phần kết, các người đẹp xuất hiện trong những thiết kế mềm mại, bay bổng, chuyển động uyển chuyển theo từng bước catwalk như tái hiện những rung động đầu đời mong manh nhưng đầy sức sống.

Hình ảnh ấy để lại dư âm sâu lắng về hành trình cảm xúc của tình yêu, từ những xao xuyến đầu tiên đến khoảnh khắc thăng hoa rực rỡ nhất trên sàn runway của đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026./.

Vietnam International Fashion Week 2026 lần đầu chọn gương mặt mới khai màn Khi xu hướng thời trang bền vững còn khá mới mẻ với thị trường Việt, Tom Trandt đã sớm tạo dựng bản sắc cá nhân bằng những thiết kế hiện đại, táo bạo nhưng mượt mà và tinh tế, đậm chất riêng.

​