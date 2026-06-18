Các nhà thiết kế "nhá hàng" trước giờ G tuần lễ thời trang quốc tế

Tối qua, ngày 17/6, các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế đã có màn gặp gỡ kết nối, sẵn sàng khởi động hành trình mùa lễ hội thời trang trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week 21st Edition 2026, diễn ra từ 18-21/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, sự kiện có sự hiện diện của Tổng Lãnh sự Italy, Tổng Lãnh sự Canada tại Việt Nam, cùng đại diện truyền thông quốc tế từ Vogue Singapore, Getty Images, các nhà đầu tư và chuyên gia thời trang trong nước lẫn quốc tế.

“Chúng tôi tin rằng, sự chuyển động không ngừng của thời trang sẽ luôn tạo ra những cơ hội để chúng ta gặp gỡ, thấu hiểu và cùng kiến tạo những giá trị mới. Bước sang mùa thứ 21, Vietnam International Fashion Week không chỉ trân trọng sự đồng hành của những nhà thiết kế đã gắn bó từ những ngày đầu, mà còn chào đón thế hệ sáng tạo mới cùng nhiều nhà thiết kế quốc tế đến với Việt Nam. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên sức sống cho thời trang, để tất cả chúng ta tiếp tục cùng nhau viết nên những chương mới cho thời trang Việt Nam trong hành trình hội nhập với thế giới,” Chủ tịch Vietnam International Fashion Week, bà Trang Lê chia sẻ.

Với thông điệp #PureFashionInMotion (thời trang thuần khiết), chương trình tạo không gian để những nhà thiết kế và thương hiệu trẻ khẳng định bản sắc riêng bên cạnh các tên tuổi kỳ cựu. Sự giao thoa giữa các thế hệ đã tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc màu, nơi những giá trị được kế thừa, những ý tưởng mới được nuôi dưỡng và những giấc mơ thời trang Việt tiếp tục được viết nên.

Các thiết kế đến từ thương hiệu Môi Điên (ảnh trái) và NTK Angelo Cruciani.

Đặc biệt, cuộc hội ngộ còn trở thành sân khấu để các nhà thiết kế tham gia tuần lễ thời trang “nhá hàng” tinh thần sáng tạo của mình. Mỗi nhà mốt đã mang đến hai thiết kế nổi bật như lời giới thiệu một “lát cắt” ngắn gọn mang dấu ấn về bộ sưu tập sắp ra mắt.

Từ thương hiệu Môi Điên, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Thảo Nguyễn, Minh Tuấn, Thương hiệu CEM đến những tên tuổi quốc tế như Angelo Crucian (Italy), Chung Chung Lee (Hàn Quốc), Frederick Lee (Singapore), Tandt (Thái Lan)… đã mang đến những thiết kế chủ đạo độc đáo, đậm chất riêng.

Tất cả tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc, nơi mỗi thiết kế là một dấu ấn riêng biệt, mỗi bước catwalk là một lời mời gọi bước vào câu chuyện sẽ được kể trọn vẹn trên sàn diễn trong những ngày tới./.

Vietnam International Fashion Week 2026 lần đầu chọn gương mặt mới khai màn Khi xu hướng thời trang bền vững còn khá mới mẻ với thị trường Việt, Tom Trandt đã sớm tạo dựng bản sắc cá nhân bằng những thiết kế hiện đại, táo bạo nhưng mượt mà và tinh tế, đậm chất riêng.