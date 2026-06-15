Đội tuyển Đức vượt qua kỷ lục của Brazil sau chiến thắng 'hủy diệt'

Đội tuyển Đức khởi đầu thăng hoa với chiến thắng tưng bừng 7-1 trước Curacao ở lượt trận ra quân bảng E vòng chung kết World Cup 2026.

Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (cú đúp), Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav cùng nhau lập công để giúp "Xe tăng Đức" giành trọn niềm vui.

Kết quả này không chỉ giúp Đức thị uy sức mạnh mà còn vượt qua Brazil để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Với 7 lần "phá lưới" Curacao, đội tuyển Đức đã ghi tổng cộng 239 bàn thắng ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, vượt qua kỷ lục 238 bàn thắng của Selecao.

Đức hoàn toàn có thể nghĩ đến việc nâng cao thành tích bàn thắng của mình tại giải đấu năm nay nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

Ngoài kỷ lục trên, chiến thắng trước Curacao còn giúp "Die Mannschaft" nối dài kỳ tích với tư cách là đội bóng duy nhất có 4 trận ghi từ 7 bàn thắng trở lên trong lịch sử World Cup.

Chiến thắng mà ghi được 7 bàn gần nhất mà Đức làm được là trận thắng lịch sử 7-1 trước Brazil ở bán kết World Cup 2014.

Theo lịch thi đấu, ở hai lượt tiếp theo, tuyển Đức sẽ lần lượt gặp Cote D'ivoire (ngày 21/6) và Ecuador (ngày 26/6)./.

Tuyển Đức giành chiến thắng 'hủy diệt' 7-1 ở ngày ra quân World Cup 2026 Đội tuyển Đức đã dễ dàng có được chiến thắng "hủy diệt" 7-1 trước đội bóng tân binh Curacao để khởi đầu hoàn hảo tại vòng chung kết World Cup 2026.