HLV Ancelotti: 'Brazil không thể vô địch World Cup chỉ sau trận đấu mở màn'

Huấn luyện viên Ancelotti thừa nhận tuyển Brazil đã nhập cuộc không tốt trong hiệp một trận gặp Morocco, nhấn mạnh các cầu thủ sẽ phải cải thiện điều này ở những lượt trận tiếp theo ở World Cup 2026.

Ứng cử viên vô địch Brazil đã có màn ra quân không như kỳ vọng tại World Cup 2026, khi để đối thủ Morocco cầm hòa với tỷ số 1-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng C, diễn ra vào sáng 14/6 (giờ Việt Nam).

Pha cứa lòng đẳng cấp của Vinicius chỉ giúp "Những vũ công Samba" có được 1 điểm, khi trước đó Saibari đã mở tỷ số cho đại diện châu Phi với một pha bấm bóng tinh tế.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Ancelotti thừa nhận Brazil đã thi đấu thiếu cân bằng trong hiệp một và toàn đội phải cải thiện điều này ở lượt trận tiếp theo.

Huấn luyện viên Ancelotti cho biết, Brazil đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ giữa trận nhờ một số sự thay đổi người, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự lùi sâu của Morocco.

Nhà cầm quân người Italia cho biết ông không thất vọng về kết quả này nhưng cũng không hài lòng, đồng thời nhấn mạnh rằng đội hình xuất phát của Brazil sẽ không giữ nguyên trong suốt giải đấu./.

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