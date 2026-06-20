World Cup 2026: Nhiều cổ động viên trắng tay vì mua vé qua trung gian

Trong khi World Cup 2026 đang mang đến những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ, bên ngoài các sân vận động lại xuất hiện một câu chuyện khác đầy thất vọng.

Hàng loạt người hâm mộ đã không thể vào sân dù bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để mua vé từ các nền tảng bán lại trực tuyến.

Bà Bina Ramroop sống tại bang Georgia (Mỹ) đã bật khóc ngay bên ngoài sân vận động Atlanta khi biết rằng món quà sinh nhật tuổi 13 mà bà dành cho cháu trai của mình sẽ không thể trở thành hiện thực.

Bà Ramroop đã mua 2 vé trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde từ nhiều tháng trước thông qua nền tảng StubHub với giá 485 USD/vé. Tuy nhiên, đến sát giờ bóng lăn, vé vẫn không thể chuyển sang ứng dụng vé điện tử chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Suốt nhiều giờ, bà liên tục liên hệ với đại diện StubHub và FIFA nhưng không ai giải thích được vì sao giao dịch thất bại. Cuối cùng, khi tiếng reo hò vang lên từ trong sân báo hiệu trận đấu bắt đầu, bà buộc phải chấp nhận hoàn tiền và ra về.

Bà Ramroop nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi không muốn lấy lại tiền. Tôi chỉ muốn được vào sân xem trận đấu."

Câu chuyện của bà Bina Ramroop không phải trường hợp cá biệt. Kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều phản ánh về tình trạng vé không được chuyển giao, đơn hàng bị hủy vào phút cuối hoặc người mua bị mắc kẹt giữa hệ thống bán vé chính thức của FIFA và các nền tảng bán lại.

Nhiều phản ánh liên quan đến StubHub, song một số trường hợp tương tự cũng được ghi nhận trên các nền tảng khác như SeatGeek hay Vivid Seats.

FIFA luôn khuyến cáo người hâm mộ mua vé chuyển nhượng thông qua sàn giao dịch chính thức của tổ chức này nhằm bảo đảm tính hợp lệ. Tuy nhiên, không ít người vẫn lựa chọn các nền tảng bên ngoài do giá thấp hơn hoặc thao tác thuận tiện hơn.

Theo các chuyên gia trong ngành bán vé thể thao, nguyên nhân có thể đến từ lỗi kỹ thuật trong quá trình chuyển nhượng vé điện tử. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng được nhắc đến là hiện tượng "bán khống" vé.

Ông Scott Friedman - đồng sáng lập mạng lưới tư vấn Ticket Talk Network - cho biết một số người đăng bán vé lên hệ thống dù thực tế họ chưa sở hữu vé trong tay, với kỳ vọng giá vé sẽ giảm trước ngày diễn ra sự kiện để họ mua lại với giá thấp hơn.

Tuy nhiên, khi World Cup khởi tranh, nhu cầu tăng đột biến khiến giá vé leo thang. Nhiều người bán không thể mua được vé để giao cho khách hoặc phải chấp nhận hủy giao dịch và chịu phạt.

"Đây không phải là vấn đề mới. Chúng ta từng thấy điều tương tự tại các sự kiện lớn như tour diễn Eras của Taylor Swift. Nhưng lần này, nó đã trở thành tin tức toàn cầu vì đây là World Cup," ông Friedman nói.

Một trường hợp khác là ông Pape Ndaw ở Dallas (Mỹ). Ông đã mua 2 vé trị giá khoảng 550 USD/chiếc từ cuối năm ngoái để làm quà tốt nghiệp trung học cho con trai, một người rất yêu bóng đá.

Thế nhưng chỉ 2 ngày trước trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản, StubHub thông báo người bán không thể giao vé. Khi đó, giá vé trên thị trường đã tăng lên hơn 1.500 USD/chiếc, khiến gia đình ông không còn khả năng mua vé thay thế.

Ông Ndaw kể lại: "Con trai tôi đã khoe với tất cả bạn bè về việc sẽ được đi xem World Cup. Khi biết tin không thể vào sân, thằng bé bật khóc."

Trong khi đó, đại diện StubHub cho rằng các sự cố chủ yếu xuất phát từ hệ thống chuyển vé của FIFA, đồng thời khẳng định công ty có chính sách bảo vệ khách hàng bằng hình thức hoàn tiền hoặc cung cấp vé thay thế.

Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ, vấn đề không nằm ở tiền bạc. Điều họ đánh mất là cơ hội được trực tiếp chứng kiến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh - khoảnh khắc chỉ diễn ra 4 năm một lần và với nhiều người có thể là giấc mơ cả đời.

Bên trong sân vận động, trái bóng vẫn lăn và những tiếng reo hò vẫn vang lên. Nhưng bên ngoài cổng sân, không ít người hâm mộ đã phải lặng lẽ ra về, mang theo cảm giác tiếc nuối vì tấm vé World Cup mà họ tưởng như đã nắm chắc trong tay./.

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