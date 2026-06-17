Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha-CHDC Congo tại World Cup 2026

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán CHDC Congo tại bảng K.

So với CHDC Congo, Bồ Đào Nha chắc chắn được đánh giá cao hơn nhiều, khi trong đội hình họ có nhiều ngôi sao góp mặt.

Cristiano Ronaldo chính là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất trong dàn sao của Bồ Đào Nha dù anh đã bước sang tuổi 41 và không còn sung sức như trước đây.

Nếu thi đấu ở trận này, Ronaldo sẽ cùng có được kỷ lục 6 lần ra sân tại sân chơi World Cup như Lionel Messi - cầu thủ đã tỏa sáng trong ngày ra quân với cú hat-trick bàn thắng vào lưới Algeria.

Còn với Bồ Đào Nha, trên hành trình hướng đến World Cup 2026, đội bóng này có phong độ ổn định khi toàn thắng cả 3 trận gần nhất trước Mỹ, Chile và Nigeria.

Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martínez đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân.

Tất nhiên, Bồ Đào Nha không được phép chủ quan trước một CHDC Congo đang có sự khát khao và quyết tâm rất lớn.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo sẽ diễn ra trên sân vận động NRG (Houston) vào lúc 0g ngày 18/6 (theo giờ Việt Nam).

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 18/6: Ronaldo, Kane nhập cuộc Lượt trận ra quân vòng bảng World Cup 2026 sẽ khép lại vào sáng 18/6 (theo giờ Việt Nam) với các trận đấu thuộc bảng K và L, trong đó có sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Anh.