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World Cup 2026: Người Anh mơ ngày “bóng đá trở về nhà”

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn như hiện tại và đưa tuyển Anh tiến sâu tại World Cup, Harry Kane hoàn toàn có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá.

Anh Ngọc
Kane tỏa sáng để mang chiến thắng về cho tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kane tỏa sáng để mang chiến thắng về cho tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh, nhưng tại nước Anh, những giấc mơ lớn đã bắt đầu sống dậy.

Trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân bảng L, Harry Kane không chỉ ghi dấu ấn với một cú đúp bàn thắng mà còn tiếp thêm niềm tin rằng đội tuyển Anh có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 60 năm.

Trên sân vận động AT&T ở Dallas (Mỹ), Kane trở thành tâm điểm ngay từ những phút đầu trận. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh mở tỷ số từ chấm phạt đền sau khi được thực hiện lại quả đá 11m bị cản phá trước đó.

Điều đáng chú ý không chỉ là bàn thắng, mà còn là sự điềm tĩnh của chân sút đang khoác áo Câu lạc bộ Bayern Munich. Không hề tỏ ra căng thẳng sau cú đá hỏng đầu tiên, Kane lạnh lùng đánh bại thủ môn Croatia ở lần thực hiện thứ hai để đưa Anh vượt lên dẫn trước.

Nếu bàn thắng mở tỷ số thể hiện bản lĩnh, thì pha đánh đầu thành bàn cuối hiệp 1 lại cho thấy đẳng cấp săn bàn của Kane. Cú đúp vào lưới Croatia giúp anh nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Anh lên 80 sau 115 trận, đồng thời ghi bàn tại kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.

Trong bối cảnh cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang sớm nóng lên với những màn trình diễn ấn tượng của các ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappé hay Erling Haaland, Kane cũng nhanh chóng khẳng định sự hiện diện của mình.

Không chỉ ghi bàn, tiền đạo 33 tuổi còn đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi tấn công giàu tốc độ mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đang xây dựng. Anh thường xuyên lùi sâu kết nối tuyến giữa, mở ra khoảng trống cho các đồng đội băng lên. Chính sự cơ động đó đã góp phần tạo nên thế trận áp đảo của tuyển Anh trong hiệp hai.

Sau bàn thắng của Kane, đội tuyển Anh tiếp tục bùng nổ với các pha lập công của Jude Bellingham và Marcus Rashford. Đội bóng của huấn luyện viên Tuchel tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó có 8 lần đưa bóng đi trúng đích, hoàn toàn lấn lướt Croatia.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel bước vào World Cup trong không ít hoài nghi. Trước trận đấu, đội bóng đã phải đối mặt với hàng loạt sự cố bên ngoài sân cỏ, từ các vấn đề an ninh gần nơi đóng quân, những vụ mất cắp trang thiết bị cho tới thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ. Tuy nhiên, thay vì bị ảnh hưởng, “Tam sư” lại cho thấy bộ mặt đầy quyết tâm.

Đối với Kane, World Cup 2026 có thể là cơ hội lớn cuối cùng trong sự nghiệp để chinh phục danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia. Sau hai lần liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch EURO, tiền đạo sinh năm 1993 hiểu rõ giá trị của từng trận đấu trên đất Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Anh đã bắt đầu nhắc tới cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2026.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn như hiện tại và đưa tuyển Anh tiến sâu tại World Cup, Kane hoàn toàn có thể trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất làng bóng đá.

Trên các khán đài ở Dallas, hàng nghìn cổ động viên Anh đã hát vang câu khẩu hiệu quen thuộc: “It’s coming home” (Bóng đá đang trở về nhà). Sau màn ra quân thuyết phục cùng sự tỏa sáng của Harry Kane, niềm tin ấy dường như đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #Đội tuyển Anh Anh
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