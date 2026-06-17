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Quả bóng World Cup 2026 Trionda có gì đặc biệt?

Quả bóng World Cup 2026 có tên Trionda, bề mặt được tạo kết cấu bằng các rãnh sâu cùng biểu tượng lá phong, đại bàng xanh và ngôi sao, đại diện cho ba nước chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ.

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Quả bóng World Cup 2026 có tên Trionda, bề mặt được tạo kết cấu bằng các rãnh sâu cùng biểu tượng lá phong, đại bàng xanh và ngôi sao, đại diện cho ba nước chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trionda #World Cup 2026
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