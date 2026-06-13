Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

“Vừa tiếp cận với đề Tiếng Anh em đã bị ‘sốc’, ‘choáng’ vài giây vì đề nhiều từ vựng khó, phức tạp. Đọc qua, em không biết phải làm thế nào,” Lê Anh Khôi, học sinh Trường Trung học phổ thông Mây nói.