Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian: Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026; Chậm nhất 4/7/2026, công bố kết quả thi tốt nghiệp; Chậm nhất 7/7/2026, nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ.../.
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Đề thi Sinh học tốt nghiệp THPT 2026: Đồ thị "gây choáng" nhưng giảm tối đa tính toán
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Đề Tiếng Anh "bớt bẫy", vì sao chuyên gia vẫn dự báo phổ điểm khó vượt mốc 7?
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Các con số về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026
Với hơn 1,21 triệu thí sinh tham dự tại gần 2.500 điểm thi trên cả nước, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, chưa phát hiện hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.
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Đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Tiếng Anh nhiều thí sinh than khó, Vật lý dễ đạt điểm khá
Thí sinh cả nước hoàn thành các môn tự chọn tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Nhiều em nhận xét đề Tiếng Anh khó ở phần từ vựng, đọc hiểu; trong khi đề Vật lý vừa sức nhưng vẫn có tính phân hóa.
Thí sinh “choáng” vì đề thi Tiếng Anh nhiều từ mới, đề Vật lý nhiều lý thuyết
“Vừa tiếp cận với đề Tiếng Anh em đã bị ‘sốc’, ‘choáng’ vài giây vì đề nhiều từ vựng khó, phức tạp. Đọc qua, em không biết phải làm thế nào,” Lê Anh Khôi, học sinh Trường Trung học phổ thông Mây nói.
Thí sinh rạng rỡ bước khỏi phòng thi kết thúc kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026
Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành hai môn thi tổ hợp, chính thức khép lại kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026.
Đề thi chính thức môn Vật lý Kỳ Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026
Đề thi môn Vật lý được thí sinh đánh giá là khá nhiều lý thuyết. Vật lý cũng là môn được nhiều thí sinh chọn nhất trong số các môn khoa học tự nhiên. Dưới đây là đề thi chính thức.
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Những hình ảnh phụ huynh đứng ngồi không yên trước cổng trường thi là hành trình đồng hành đong đầy lo âu, kỳ vọng và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho sỹ tử.
Thi tốt nghiệp THPT: Sáng nay, thí sinh dự thi buổi cuối cùng với môn tự chọn
Lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với 570.800 em, tiếp đến là Địa lý với 448.725 em, Vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký và Ngoại ngữ có 347.455 em.
Kết thúc ngày thi đầu tiên: Đề Văn được khen hay, đề Toán tăng độ phân hóa
Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Các địa phương bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh
Toàn cảnh ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026
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Giáo viên nhận định đề Toán THPT 2026 phân hóa cao, phổ điểm dự kiến trong khoảng 6-6,5 điểm
Đề thi môn Toán tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 giữ cấu trúc ổn định, phân hóa rõ rệt với phổ điểm dự kiến từ 6 đến 6,5 điểm
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Thi nghiệp THPT 2026: 27 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên
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Gợi ý đáp án các mã đề môn Toán kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026
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Nhiều lực lượng đồng hành cùng các sỹ tử trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026
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Đề thi Toán giảm độ khó so với năm ngoái, thí sinh tự tin đạt điểm cao
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