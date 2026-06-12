Thi tốt nghiệp THPT: Bộ GD-ĐT lần đầu tiên áp dụng cách chấm mới với môn Ngữ văn

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lần đầu tiên chấm thi theo rubric, áp dụng với môn Ngữ văn.

Đây là thông tin vừa được Giáo sư Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại cuộc họp báo sau Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông diễn ra chiều nay (12/6).

Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, cách chấm này giúp giảm tính chủ quan của người chấm. Cụ thể hơn, chấm thi theo rubric (bảng tiêu chí đánh giá) là phương pháp dùng ma trận tiêu chí cụ thể để đánh giá bài làm, tương ứng với đó là các mức độ đạt được và điểm số tương ứng. Phương pháp chấm thi này được đánh giá là giúp đảm bảo sự công bằng, minh bạch, chính xác, chi tiết và giảm thiểu sự cảm tính khi chấm bài.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc chấm thi phải đảm bảo khách quan, công bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các tỉnh, thành phải báo cáo tiến độ từng buổi chấm thi. Nếu phát hiện một túi bài chấm nhiều điểm cao hoặc nhiều điểm thấp thì phải kiểm tra lại.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất, chấm thẩm tra bất cứ hội đồng nào. "Quá trình chấm hướng tới đảm bảo khách quan, công bằng nhất có thể," Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đề thi năm nay được đánh giá là có độ phân hóa tốt và có tính mở cao./.

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