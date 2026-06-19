Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh biến động mạnh

Ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp của 4 trường trung học phổ thông chuyên và 10 trường trung học phổ thông có lớp tích hợp.

Điểm chuẩn cao nhất là lớp 10 chuyên Sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm; tiếp đến là chuyên Hóa của trường này với mức 38,5 điểm.

So sánh với năm trước, điểm chuẩn lớp 10 chuyên của Thành phố Hồ Chí Minh năm nay biến động mạnh. Trong đó, hầu hết lớp chuyên của hai trường ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, gồm Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tăng, với mức khoảng 0,5-6,25 điểm so với năm trước; các lớp còn lại có điểm chuẩn tương đương năm trước. Lớp chuyên Hóa ở hai trường này tăng mạnh nhất, từ 6-6,25; tiếp theo là lớp chuyên Sử, tăng khoảng 3,25-4,75 điểm.

Trong khi đó, phần lớn lớp chuyên ở trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương KV2 (Bình Dương cũ) và Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn KV3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) giảm khoảng 1-8,75 điểm.

Giảm mạnh nhất là lớp chuyên Tin của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, từ 35,75 điểm xuống 27 điểm. Điểm chuẩn lớp chuyên Toán của hai trường này cũng giảm, từ 6,2-7,75 điểm so với năm trước.

Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn chuyên (hệ số 2). Học sinh phải dự thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Dự kiến, điểm chuẩn lớp 10 công lập đại trà sẽ được công bố vào tuần tới. Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích; thí sinh dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Trước đó, sáng 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi của gần 151.000 thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Từ 9 giờ sáng, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ diemthi.hcm.edu.vn hoặc ts10.hcm.edu.vn. Sau khi công bố điểm thi của thí sinh, Sở bắt đầu tiếp nhận đơn phúc khảo điểm thi của học sinh. Nếu có nhu cầu phúc khảo, học sinh nộp đơn tại các trường trung học cơ sở nơi học sinh học lớp 9 theo hướng dẫn.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi diễn ra ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550.

Đề thi năm nay tiếp tục theo định hướng mở nhằm kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh - dạng đề quen thuộc với học sinh Thành phố từ nhiều năm nay. Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi năm nay có độ khó giảm so với năm trước, nhưng vẫn có một số câu hỏi mang tính phân hóa rõ rệt, đặc biệt là giữa các nhóm thí sinh khá, giỏi và xuất sắc.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn tuyển sinh chính thức, tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 90% học sinh lớp 9 đăng ký thi tuyển lớp 10 công lập Trong tổng số 169.080 học sinh lớp 9 Thành phố Hồ Chí Minh có 151.254 học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập (khoảng 89%).