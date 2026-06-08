Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Tối 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 và điểm chuẩn vào các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Kết quả cho thấy mặt bằng điểm thi năm nay có sự phân hóa rõ nét giữa các môn học, trong đó môn Ngữ văn tiếp tục có tỷ lệ bài thi đạt yêu cầu cao nhất.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 được tổ chức trong bối cảnh quy mô tuyển sinh tăng mạnh sau khi thành phố Đà Nẵng mở rộng địa giới hành chính. Toàn thành phố có gần 43.000 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường Trung học phổ thông công lập.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 70,13% bài thi môn Ngữ văn đạt từ mức trung bình trở lên; tỷ lệ này ở môn Tiếng Anh là 65,41%. Trong khi đó, môn Toán có tỷ lệ bài thi đạt từ trung bình trở lên thấp hơn, đạt 45,01%, cho thấy mức độ phân hóa của đề thi và khả năng sàng lọc thí sinh ở môn học này.

Căn cứ kết quả thi và chỉ tiêu tuyển sinh đã được phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu ở từng trường, từng lớp chuyên; đồng thời áp dụng các tiêu chí phụ trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm ở ngưỡng cuối cùng.

Đối với hệ chuyên, điểm chuẩn vào các lớp chuyên của các trường Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, lớp chuyên Hóa có điểm chuẩn cao nhất với 47,14 điểm; tiếp đến là chuyên Sinh học 46,50 điểm và chuyên Địa 44,64 điểm. Tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Ngữ Văn với 40,25 điểm, tiếp đến là chuyên Tiếng Anh 39,55 điểm và chuyên Sinh học 39,50 điểm.

Ở khối trường Trung học phổ thông công lập đại trà, nhiều trường có điểm chuẩn ở mức cao như: Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh 35,50; Trường Trung học phổ thông Hòa Vang 33,75; Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 33,25; Trường Trung học phổ thông Trần Phú 31,75 điểm; Trường Trung học phổ thông Thái Phiên 31,00 điểm; Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân 29,50 điểm; Trường Trung học phổ thông Sơn Trà 27,00 điểm; Trường Trung học phổ thông Thanh Khê 26,75 điểm; Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền 26,50 điểm.

Bên cạnh đó, các lớp ngoại ngữ đặc thù cũng ghi nhận mức điểm chuẩn đáng chú ý. Lớp Tiếng Nhật của Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh có điểm chuẩn 27,50 điểm; lớp Tiếng Pháp của trường này lấy 32,13 điểm, lớp Tiếng Pháp của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền lấy 13,38 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết việc công bố kết quả thi và điểm chuẩn ngay sau khi hoàn tất công tác chấm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, phụ huynh chủ động thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định.

Kết quả tuyển sinh năm nay tiếp tục phản ánh chất lượng giáo dục phổ thông của thành phố, đồng thời là cơ sở để các trường Trung học phổ thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2026-2027./.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn trong kỳ thi vào lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố đề thi và đáp án các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.