Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Chiều nay, 19/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố đáp án các môn trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Đáp án các môn thi xem tại đây.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Kỳ thi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với trên 1,22 triệu thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.



Đề thi được đánh giá là có độ phân hóa cao hơn so với năm 2025, đặc biệt là ở các môn như Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh.../.

Tốt nghiệp THPT 2026: Nỗ lực tổ chức thành công kỳ thi trong điều kiện mới Là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi sau sáp nhập, quy mô tổ chức kỳ thi ở các địa phương tăng lên, địa bàn rộng hơn, nhưng các tỉnh, thành đã nỗ lực thích ứng, tổ chức thành công kỳ thi.

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