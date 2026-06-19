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Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố đáp án các môn trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Thí sinh, phụ huynh xem thông tin đáp án dưới đây.

Phạm Mai
Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Chiều nay, 19/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố đáp án các môn trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Đáp án các môn thi xem tại đây.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Kỳ thi số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với trên 1,22 triệu thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.

Đề thi được đánh giá là có độ phân hóa cao hơn so với năm 2025, đặc biệt là ở các môn như Vật lý, Ngữ văn, Tiếng Anh.../.

(Vietnam+)
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