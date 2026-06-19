Hà Nội: Chưa chạm 3 điểm mỗi môn vẫn đủ điểm đỗ lớp 10 trường công lập

Chỉ với tổng số 8,5 điểm cho ba môn thi, thí sinh đã đủ điểm đỗ vào Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu.

Đây cũng là trường có điểm chuẩn thấp nhất trong số 122 trường công lập của Hà Nội được giao tuyển sinh lớp 10 năm nay. Điểm chuẩn vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố tối nay, 19/6.

Điểm chuẩn của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu thậm chí chưa bằng 1/3 so với mức điểm chuẩn 26 điểm của các trường tốp đầu là Trung học phổ thông Yên Hoà, Trung học phổ thông Kim Liên và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Hà Đông.

Năm nay, Hà Nội vẫn có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp. Trung học phổ thông Mỹ Đức C có điểm chuẩn 9 điểm, trung bình thí sinh chỉ cần đạt 3 điểm/môn.

Trong số 122 trường, có 20 trường có điểm chuẩn dưới 15 điểm, gồm các trường:

1. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Châu: 8,5 điểm

2. Trung học phổ thông Mỹ Đức C: 9 điểm

3. Trung học phổ thông Minh Quang: 10 điểm

4. Trung học phổ thông Lưu Hoàng: 11 điểm

5. Trung học phổ thông Đại Cường: 12 điểm

6. Trung học phổ thông Hợp Thanh: 12,5 điểm

7. Trung học phổ thông Ứng Hòa B: 13 điểm

8. Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn: 13 điểm

9. Trung học phổ thông Bất Bạt: 13,5 điểm

10. Trung học phổ thông Tự Lập: 14 điểm

11. Trung học phổ thông Ba Vì: 14 điểm

12. Trung học phổ thông Tiến Thịnh: 14 điểm

13. Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi: 14 điểm

14. Trung học phổ thông Phú Xuyên B: 14 điểm

15. Trung học phổ thông Vân Cốc: 14,25 điểm

16. Trung học phổ thông Tân Dân: 14,25 điểm

17. Trung học phổ thông Xuân Khanh: 14,5 điểm

18. Trung học phổ thông Tô Hiệu - Thường Tín: 14,75 điểm

19. Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh: 14,75 điểm

20. Trung học phổ thông Minh Hà: 14,75 điểm./.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của kỳ thi trung học phổ thông năm 2026.