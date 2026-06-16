Quảng Ninh sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trong năm học 2026-2027

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho hay tỉnh sẽ triển khai chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027.

Đây là bước đi đột phá của địa phương nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 16/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ năm học 2026-2027, mỗi năm học, các đối tượng học sinh và học viên nêu trên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn để sử dụng trong quá trình học tập tại trường.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này được trích từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý hiện hành. Dự kiến năm học này, tỉnh Quảng Ninh đầu tư khoảng 70 tỷ đồng cho việc mua sách giáo khoa cấp miễn phí cho học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thúy chia sẻ số sách giáo khoa sẽ được đưa về các thư viện trường học rồi cho học sinh mượn. Học sinh có trách nhiệm bảo quản sách giáo khoa trong quá trình sử dụng và trả lại thư viện sau khi kết thúc năm học.

Nếu sách bị hư hỏng do con người tác động học sinh có thể phải đền - quy định này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong sử dụng và bảo quản sách. Hàng năm, các trường học có thể lên kế hoạch mua bổ sung số sách giáo khoa do bị hư hỏng ngoài ý muốn.

Để đảm bảo đủ sách giáo khoa cấp cho học sinh mượn trước khi bước vào năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý không thực hiện mua sắm tập trung sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Thay vào đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động tổ chức mua sắm theo nhu cầu và nguồn kinh phí được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bổ sung.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai, bảo đảm sách giáo khoa được bàn giao tận tay giáo viên và học sinh trước ngày 15/8/2026. Chất lượng sách giáo khoa phải đảm bảo đồng đều và tốt nhất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và Sở Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức mua sắm khi có yêu cầu. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2026.

Việc thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa nằm trong gói các chính sách hỗ trợ giai đoạn 2025-2031 của Quảng Ninh nhằm kiểm soát tốt rủi ro chính sách, thúc đẩy công bằng trong giáo dục, đặc biệt hỗ trợ thiết thực cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh./.

Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 Việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2029–2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.

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