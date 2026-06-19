Hơn 200 chuyên gia trong nước và quốc tế bàn thảo thiết kế, sản xuất vi mạch

Hội thảo quốc tế WeFab 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20/6, tại Hà Nội, thảo luận về thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, công nghệ cảm biến, mô hình xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm bán dẫn...

Sáng nay, 19/6, hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận về thiết kế, sản xuất vi mạch tại hội thảo quốc tế về Thiết kế, Sản xuất Vi mạch và Công nghệ Cảm biến (WEFAB 2026).

Hội thảo do Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, nhằm thảo luận các giải pháp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo được tổ chức từ năm 2018 đến nay, WEFAB 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài trợ nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và công nghiệp bán dẫn.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực vi mạch và bán dẫn như Tiến sỹ Lê Quang Đạm – Tổng Giám đốc Công ty Marvell Việt Nam, GS. Đào Ngọc Chiến - Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), Giáo sư Behzad Razavi (Đại học California Los Angeles – UCLA, Hoa Kỳ), Giáo sư Kazuo Umemura (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản), ông Terry Teh Lim Wan (Advinno Technologies, Singapore), bà Reiko Yuguchi (Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản – JST) cùng đại diện nhiều tập đoàn và tổ chức công nghệ quốc tế.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định Đại học Quốc gia Hà Nội xác định bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo 10.000 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn đến năm 2030, góp phần hiện thực hóa chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh việc phát triển ngành bán dẫn không thể thực hiện riêng lẻ mà cần một cơ chế hợp tác mở giữa trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Sự liên kết đó sẽ tạo nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

"Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ là nhân lực mà còn là khả năng kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp. WEFAB 2026 được tổ chức với mục tiêu tạo ra không gian gặp gỡ thực chất giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và cơ quan quản lý, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ có giá trị thương mại,” ông Kiểm nói.

Hội thảo quốc tế WeFab 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20/6, tại Hà Nội. Các phiên thảo luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, công nghệ cảm biến tiên tiến, mô hình xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm bán dẫn, chiến lược phát triển các dự án chế tạo vi mạch dùng chung (MPW), kết nối nghiên cứu với sản xuất và thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 200 chuyên gia trong nước và quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội thảo được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các sản phẩm bán dẫn và tăng cường năng lực tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm với mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao, WeFab 2026 đóng vai trò cầu nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, các sản phẩm vi mạch “made in Vietnam” và hệ sinh thái bán dẫn quốc gia.

Điểm mới của sự kiện là sự tham gia của các quỹ đầu tư và tổ chức tài trợ nghiên cứu, tạo cơ hội kết nối nguồn lực để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.

Hội thảo cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị.

Tiến sỹ Konrad Young chia sẻ kinh nghiệm về phát triển công nghiệp bán dẫn của Đài Loan. (Ảnh: Vietnam+)

Nghị quyết 57 khẳng định quan điểm chỉ đạo “phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.”

Nghị quyết yêu cầu tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số phát triển, nhất là trong các lĩnh vực then chốt, trong đó có bán dẫn; phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chip bán dẫn, vi mạch, kỹ thuật và công nghệ then chốt; đẩy mạnh hợp tác với các đại học uy tín của nước ngoài…

Nghị quyết 71 yêu cầu “thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các cơ sở giáo dục đại học theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, đại học công nghệ thế hệ mới, trở thành đầu tàu, nòng cốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các vùng; hỗ trợ triển khai hiệu quả hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp.”

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chủ động tham gia xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp. Một trong những dấu mốc quan trọng là việc đơn vị này khởi xướng thành lập Liên minh hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn (Liên minh Bán dẫn).

Hiện Liên minh quy tụ hơn 30 thành viên là các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc), Đại học Kumamoto (Nhật Bản), Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Kỹ thuật Năng lượng Moscow, Đại học Kinh tế Cao cấp (Liên bang Nga) cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như FPT, Viettel, CMC, CT Group, MK Group, Nisso (Nhật Bản), MRIV International và các đối tác quốc tế khác./.

Bà Reiko Yuguchi, Giám đốc Văn phòng Singapore của Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: Vietnam+)