Đưa lĩnh vực pháp luật thành thế mạnh mới của Đại học Thái Nguyên sau sáp nhập

Ngày 16/6, tại Đại học Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là bước chuyển quan trọng trong tổng thể quá trình sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục của cả nước nhằm thiết lập không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, với vị trí chiến lược của trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc cùng truyền thống hơn 30 năm xây dựng, phát triển, Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Phó Thủ tướng đánh giá, việc tiếp nhận Trường Cao đẳng Luật miền Bắc không chỉ mở rộng quy mô tổ chức mà còn tạo cơ hội để Đại học Thái Nguyên nâng tầm năng lực đào tạo và nghiên cứu pháp luật, từng bước hình thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của vùng và cả nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Thủ tướng đề nghị, Đại học Thái Nguyên tập trung triển khai 7 định hướng trọng tâm.

Trong đó, phát triển Đại học Thái Nguyên xứng tầm là đại học trọng điểm quốc gia của vùng; đồng thời, phát huy vai trò trung tâm của hệ sinh thái giáo dục đại học vùng thông qua chia sẻ nguồn lực, liên kết đào tạo và phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Đại học Thái Nguyên cần cơ cấu lại hệ thống ngành đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, vừa phát huy thế mạnh ở các lĩnh vực y tế, nông-lâm nghiệp, giáo dục, vừa mở rộng các ngành mới như, công nghệ cao, bán dẫn, logistics, kinh tế cửa khẩu, du lịch và dược liệu…

Đặc biệt, cần tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy và học, bảo đảm sử dụng AI đúng chuẩn mực, đạo đức và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy cho lãnh đạo Đại học Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng yêu cầu, Đại học Thái Nguyên mở rộng cơ chế hợp tác giữa các trường thành viên, Nhà nước và doanh nghiệp; gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp; tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng.

Đối với lĩnh vực pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị, Đại học Thái Nguyên phát triển thêm một thế mạnh mới sau khi tiếp nhận Trường Cao đẳng Luật miền Bắc; theo đó, đào tạo pháp luật phải gắn với các vấn đề thực tiễn của vùng như, thực hiện chính sách về quản lý đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản, dân tộc và tôn giáo, hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật, hội nhập quốc tế, phòng ngừa tranh chấp thương mại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Đồng thời, phát triển đại học trở thành trung tâm tư vấn chính sách uy tín, cung cấp luận cứ khoa học cho quản trị, phát triển địa phương và vùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Đại học Thái Nguyên tiếp tục sắp xếp, tối ưu hóa cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm và trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, Đại học Thái Nguyên cần phát huy trách nhiệm xã hội, mở rộng cơ hội học tập cho người dân vùng khó khăn, tham gia đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo sinh kế bền vững, giữ dân, giữ đất và giữ vững biên cương Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ kỳ vọng Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò là đại học vùng trọng điểm quốc gia, trở thành trung tâm tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đã trao Quyết định số 806/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Dịp này, Đại học Thái Nguyên cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

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