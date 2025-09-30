Việt Nam trở thành trung tâm R&D lớn thứ 3 của Marvell toàn cầu

Ngày 30/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Marvell Technology (Hoa Kỳ) chính thức khai trương ba văn phòng mới tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba trên thế giới của Marvell với hơn 500 kỹ sư.

Các văn phòng mới tọa lạc tại Etown 6 và UOA Tower (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng ICT1 (Đà Nẵng), được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đội ngũ kỹ sư Marvell đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Trong số này, Văn phòng tại Etown 6 có quy mô lớn nhất và được trang bị phòng Lab hiện đại, tích hợp các công cụ kiểm định tiên tiến phục vụ việc thử nghiệm các loại chip bán dẫn.

Ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Bộ phận Trung tâm dữ liệu Marvell toàn cầu cho biết, phòng Lab mới thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn về nghiên cứu và kiểm thử chip, đồng thời phản ánh niềm tin vào vai trò chiến lược của Việt Nam - trung tâm đổi mới về vi mạch bán dẫn toàn cầu.

Marvell kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ kỹ sư giỏi tại Việt Nam, những người kiến tạo các đột phá công nghệ về vi mạch bán dẫn, với những sản phẩm phức tạp và hiệu năng cao nhất, giúp định hình tương lai của hạ tầng dữ liệu AI.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, sự kiện này không chỉ đánh dấu sự mở rộng phát triển của Marvell tại Việt Nam, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong chiến lược hợp tác và phát triển công nghệ tại khu vực. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc Marvell có hai văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một tại Đà Nẵng thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành cùng Marvell và các nhà đầu tư, thông qua kiến tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ để Marvell đẩy mạnh hoạt động R&D, chuyển giao công nghệ, cũng như mở rộng quy mô đào tạo kỹ sư ngay tại Việt Nam.

Marvell là doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu. Năm 2013, Marvell Việt Nam được thành lập với chỉ 5 kỹ sư và văn phòng khiêm tốn tại Khu chế xuất Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh).

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ban đầu, nhóm kỹ sư Marvell Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án kiểm định thiết kế, sau đó dần dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế IC (vi mạch bán dẫn).

Năm 2023, Marvell công bố kế hoạch tăng trưởng 50% đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trong vòng ba năm. Đến nay, Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba của Marvell trên toàn cầu với hơn 500 kỹ sư, chỉ sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Theo Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam Lê Quang Đạm, Việt Nam đã khẳng định vị thế trụ cột chiến lược trong mạng lưới R&D toàn cầu của Marvell.

Các kỹ sư Việt của Marvell đang tham gia vào những dự án công nghệ tiên tiến và phức tạp nhất trong ngành vi mạch bán dẫn và sự tăng trưởng nhanh chóng của đội ngũ Marvell Việt Nam là minh chứng rõ rệt nhất về chất lượng và tiềm năng của các kỹ sư Việt.

Kỹ sư Việt Nam làm việc cho Marvell tại Văn phòng Etown 6. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Một số dự án điển hình mà đội ngũ kỹ sư Việt Nam tham gia bao gồm Marvell® Alaska® A 800G PAM4 DSP Active Electrical Cable (AEC), Alaska P PCIe Gen6 Retimer và Nova 1.6 Tbps PAM4 DSP, cùng như nhiều dự án trọng điểm khác.

Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong tầm nhìn phát triển của Marvell, đặc biệt trong việc thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhân lực và tăng tỷ lệ kỹ sư nữ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Marvell sẽ tiếp tục hợp tác với các trường đại học và chính phủ Việt Nam thông qua các chương trình học bổng, thực tập, đồng phát triển giáo trình và hội thảo kỹ thuật nhằm nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư vi mạch bán dẫn kế cận./.