Đề Tiếng Anh "bớt bẫy", vì sao chuyên gia vẫn dự báo phổ điểm khó vượt mốc 7?

Chuyên gia nhận định đề thi Tiếng Anh giảm "bẫy" ngữ nghĩa, vừa sức hơn với học sinh. Phổ điểm dự kiến đạt mức 6 - 7, khó lấy điểm 9 - 10 do bài đọc hiểu phân hóa sâu.

Nhận định về đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026 môn Tiếng Anh, cô Hương Fiona (Hệ thống giáo dục HOCMAI) cho biết cấu trúc đề gồm 40 câu trắc nghiệm (50 phút) giữ sự ổn định nhưng bám sát định hướng đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ngữ pháp không còn xuất hiện đơn lẻ mà lồng ghép trực tiếp vào bối cảnh văn bản, đòi hỏi tính ứng dụng cao hơn.

Điểm nổi bật năm nay là chủ đề đọc hiểu (về giáo dục, môi trường) rất gần gũi; lối diễn đạt bớt lắt léo và các phương án nhiễu không quá sâu, giúp thí sinh dễ "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, đề thi không hề giảm độ phân hóa nhờ bài đọc hiểu 10 câu có mức độ tư duy cực sâu. Phổ điểm dự kiến sẽ rơi vào khoảng 6 - 7 điểm.

Hướng tới kỳ thi 2027, cô Hương khuyên học sinh sinh năm 2009 cần học sâu bản chất ngữ pháp, liên tục trau dồi từ vựng qua cả báo chí, thời sự và rèn luyện tư duy phân tích mạch triển khai ý của văn bản mỗi ngày./.