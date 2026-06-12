Bộ Giáo dục nói gì về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026?

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Văn 2026 đã được cân nhắc kỹ, mang ý nghĩa ẩn dụ nhằm đánh giá tư duy, lập luận của thí sinh

Trước những tranh luận về câu hỏi nghị luận xã hội “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định ngữ liệu đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa vào đề thi.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cụm từ “Steve Jobs Việt Nam” mang ý nghĩa ẩn dụ, không yêu cầu thí sinh phải hiểu biết sâu về nhân vật mà nhằm đánh giá năng lực tư duy và lập luận.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh đề mở thì đáp án phải mở, thí sinh có thể nêu quan điểm khác hoặc phản biện nếu có lý lẽ thuyết phục. Năm nay, môn Ngữ văn lần đầu được chấm theo rubric nhằm tăng tính khách quan, công bằng trong đánh giá./.