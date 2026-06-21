Vì sao Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang, Thái Nguyên chậm về đích?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu (tỉnh Thái Nguyên)-Ngã ba Trung Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Cụ thể, Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp XL1, XL2, gói thầu bảo hiểm và gói thầu tư vấn... thuộc dự án từ ngày 30/6/2026 sang cuối quý III/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) kiểm tra, rà soát, đánh giá đầy đủ và xác định cụ thể các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng; xử lý các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phải đồng thời rà soát các phạm vi đã được bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu triển khai chậm hoặc chưa triển khai (nếu có) để xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định; xác định đầy đủ các thiệt hại, chi phí phát sinh do chậm tiến độ (nếu có) và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định, bảo đảm tránh thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Chủ đầu tư cũng được giao trách nhiệm căn cứ khối lượng còn lại, điều kiện thi công thực tế, xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đối với từng gói thầu, bảo đảm không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng còn lại; khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục điều chỉnh, phát sinh; chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khối lượng còn lại.

Gói thầu XL1 có thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 20/10/2025. Thời gian thực hiện hợp đồng đã được gia hạn 2 lần, trong đó lần thứ nhất đến ngày 31/12/20252 và lần thứ hai đến ngày 30/6/2026.

Hiện, Gói thầu XL1 đạt khoảng hơn 84% giá trị hợp đồng, chậm hơn 13% (tương đương khoảng 1 tháng) so với tiến độ yêu cầu và không thể hoàn thành trong tháng Sáu này.

Có thời gian thực hiện từ ngày 27/5/2024 đến hết ngày 19/10/2025, Gói thầu XL2 có thời gian thực hiện hợp đồng đã được gia hạn lần thứ nhất đến ngày 31/12/2025 và lần thứ hai đến ngày 30/6/2026. Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, chậm gần 20% (tương đương khoảng 2 tháng) so với tiến độ yêu cầu và cũng khó về đích vào cuối tháng Sáu theo kế hoạch.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ là do một số vị trí đào nền đường bị sạt lở mái taluy dương do địa chất phức tạp và ảnh hưởng của mưa lũ, thời tiết diễn biến bất thường; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; biến động giá và thiếu nguồn cung vật liệu, nhiên liệu; nhà thầu chưa thực sự quyết liệt thi công để bù đắp phần tiến độ bị chậm./.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài gần 30km (tỉnh Thái Nguyên hơn 12km, Tuyên Quang hơn 17km), được khởi công vào tháng 6/2024. Tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Dự án được đầu tư quy mô đường cấp III miền núi, bề rộng nền đường 9m, vận tốc thiết kế 60km/h theo tiêu chuẩn, có châm chước những vị trí khó khăn. Riêng đoạn tuyến đi qua trung tâm xã Trung Sơn (dài 532m) được đầu tư bề rộng nền đường 14m.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn liệu có kịp về đích? Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn đang bị chậm tiến độ và Bộ Xây dựng sẽ xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu nếu không kịp hoàn thành.