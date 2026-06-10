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Hợp tác khai thác máy bay ATR: Cơ hội lấp đầy 87 đường bay nội địa Việt Nam

Với nhiều đường băng tại nhiều địa phương, Việt Nam hoàn toàn phù hợp để khai thác khoảng 25 tàu bay ATR 72-600 để lấp đầy 87 đường bay nội địa chưa được khai thác dù có tiềm năng. 

khánh Ly
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Với nhiều đường băng tại nhiều địa phương, Việt Nam hoàn toàn phù hợp để khai thác khoảng 25 tàu bay ATR 72-600 để lấp đầy 87 đường bay nội địa chưa được khai thác dù có tiềm năng. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo hôm 9/6 do hãng ATR tổ chức.

Với ưu điểm vượt trội, ATR 72-600 tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 45% so với máy bay phản lực cùng cỡ, giúp các hãng bay vận hành có lãi trên những chặng ít khách. Hợp tác với các hãng hàng không trong nước khai thác ATR là giải pháp phù hợp và cần thiết, vừa tận dụng hạ tầng, vừa thúc đẩy kết nối nội địa và xuyên biên giới./.

(Vietnam+)
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