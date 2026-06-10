Việt Nam là thị trường trọng điểm cho tăng trưởng hàng không chặng ngắn tại Đông Nam Á

Các nghiên cứu cho thấy mức tăng 10% số chuyến bay chặng ngắn có thể góp phần thúc đẩy du lịch địa phương tăng 5%, GDP khu vực tăng 6% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 8%. Thành công của ATR tại các thị trường như Nhật Bản và New Zealand cho thấy vai trò quan trọng của hàng không chặng ngắn trong việc thúc đẩy kết nối và phát triển kinh tế.

Cục Hàng không Việt Nam mới đây đã trình Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung 2 cảng hàng không vào hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Cũng theo nghiên cứu mới công bố của ATR - nhà sản xuất tàu bay chặng ngắn hàng đầu thế giới - tiềm năng lớn mạnh của Việt Nam trong phân khúc hàng không chặng ngắn hiện đại, dựa trên nhu cầu đi lại tăng cao, mạng lưới sân bay đang được mở rộng và thế hệ tàu bay cánh quạt mới đang góp phần định hình lại trải nghiệm bay chặng ngắn thông qua sự tiện nghi, khả năng kết nối và hiệu quả kinh tế trên khắp Đông Nam Á.

Trong bối cảnh hệ thống quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung được định vị là những cực tăng trưởng mới. Nghiên cứu chung của ATR và Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI) cũng xác định 87 đường bay nội địa chưa được khai thác dù có tiềm năng lưu lượng khả thi, bối cảnh thị trường tiếp tục có chuyển biến mới với các dịch vụ xuyên biên giới mới, tạo ra nhiều cơ hội kết nối hàng không chặng ngắn tại Việt Nam và các thị trường lân cận.

Hãng hàng không Air Cambodia là đơn vị đang khai thác ATR 72-600 trên chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh – Phnom Penh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thị trường hàng không Việt Nam hiện vẫn tập trung chủ yếu vào các đường bay trục chính. Tuy nhiên, đặc điểm địa lý dài và hẹp với các thành phố ven biển, khu vực cao nguyên và các điểm đến hải đảo cho thấy tiềm năng phát triển một mạng lưới đường bay rộng lớn hơn, để hỗ trợ khai thác thường xuyên dịch vụ hàng không bằng dòng tàu bay ATR 72-600. Nghiên cứu của ATR và TEDI đã xác định 149 đường bay nội địa tiềm năng có cự ly dưới 555 km, trong đó 87 đường bay hiện chưa được khai thác. Các chuyên gia của ATR và TEDI đánh giá, để kết nối các tuyến bay này một cách hiệu quả sẽ cần khoảng 25 tàu bay ATR 72-600.

Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ATR, ông Jean-Pierre Clercin cho biết: “Việt Nam sở hữu những nền tảng vững chắc để phát triển hàng không chặng ngắn. Nhu cầu đi lại của hành khách đang gia tăng, mạng lưới sân bay tiếp tục được mở rộng và có nhiều cặp thành phố phù hợp hơn với các dòng tàu bay cánh quạt chặng ngắn. Nhờ chi phí khai thác thấp hơn, ATR 72-600 cho phép các hãng hàng không vận hành đường bay có lợi nhuận cao hơn trên những đường bay có nhu cầu hành khách chưa đủ lớn để các dòng tàu bay phản lực thân hẹp khai thác hiệu quả về mặt kinh tế. ATR 72-600 tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 45% so với các dòng tàu bay phản lực chặng ngắn có kích thước tương tự.”

Ông Jean-Pierre Clercin, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ATR tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu đang có nhiều xáo trộn, ông Jean-Pierre Clercin cũng cho rằng hiệu quả sử dụng nhiên liệu vượt trội của tàu bay ATR sẽ giúp các hãng hàng không giảm thiểu tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Tác động kinh tế-xã hội của hàng không chặng ngắn cũng rất rõ ràng. Các nghiên cứu cho thấy mức tăng 10% số chuyến bay chặng ngắn có thể góp phần thúc đẩy du lịch địa phương tăng 5%, GDP khu vực tăng 6% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 8%. Thành công của ATR tại các thị trường như Nhật Bản và New Zealand cho thấy vai trò quan trọng của hàng không chặng ngắn trong việc thúc đẩy kết nối và phát triển kinh tế.

Bên cạnh thị trường nội địa Việt Nam, việc hãng hàng không Air Cambodia khai thác ATR 72-600 trên chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh – Phnom Penh cho thấy dòng tàu bay này có thể phục vụ các chặng bay quốc tế cự ly ngắn một cách hiệu quả, qua đó hỗ trợ phát triển du lịch và giao thương trong khu vực. Thế hệ tàu bay ATR 72-600 mới nhất được trang bị động cơ Pratt & Whitney Canada, do Air Cambodia vận hành, giúp giảm thêm 3 điểm phần trăm mức tiêu thụ nhiên liệu so với các thế hệ ATR trước đây./.

Máy bay ATR 72-600 phù hợp cho những chặng bay ngắn, ít khách, tiện nghi. (Ảnh: ATR)