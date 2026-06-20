Thái Lan hướng tới mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo

Bộ Thương mại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất khẩu gạo để thúc đẩy xuất khẩu lên 7 triệu tấn trong năm nay, với châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á được xem là các thị trường tăng trưởng trọng điểm.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun cho biết Bộ đã có cuộc thảo luận với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan để theo dõi tình hình thương mại và thị trường gạo, cũng như bàn bạc các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo.

Nhấn mạnh xuất khẩu vẫn là cơ chế quan trọng để tạo ra các đơn đặt hàng nhằm hấp thụ sản lượng gạo và hỗ trợ thu nhập cho nông dân, bà Suphajee cho biết đã chỉ đạo Cục Ngoại thương và Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế phối hợp với các tham tán thương mại trên toàn thế giới để quảng bá gạo Thái Lan tại các thị trường tiềm năng cao. Bộ cũng sẽ chủ động hợp tác với khu vực tư nhân để mở rộng cơ hội thương mại tại các thị trường toàn cầu lớn.

Bà nói thêm rằng các cơ quan liên quan đã được chỉ thị tiến hành các biện pháp dài hạn để tăng cường khả năng cạnh tranh của gạo Thái Lan. Những biện pháp này bao gồm phát triển các giống lúa đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu, mở rộng sang các thị trường mới và quản lý rủi ro từ hiện tượng khí hậu El Niño, có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa gạo trong tương lai.

Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để cải thiện các biện pháp hỗ trợ cho nông dân và tăng cường an ninh sản xuất lúa gạo của đất nước.

Theo ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, thị trường gạo toàn cầu năm nay vẫn nhạy cảm và biến động nhanh chóng. Giá gạo thế giới đã tăng đáng kể từ khoảng 320-340 USD/tấn vào cuối năm ngoái lên khoảng 480 USD/tấn hiện nay, một phần do lo ngại về hiện tượng El Niño và an ninh lương thực. Điều này đã khuyến khích một số quốc gia tăng nhập khẩu gạo, đặc biệt là Philippines và Malaysia đã đặt mua số lượng lớn.

Trong khi đó, một số quốc gia khác đã chuyển sang sử dụng gạo Thái Lan để đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu. Nhu cầu trong nước đối với gạo tấm trong ngành thức ăn chăn nuôi cũng tăng lên do thiếu hụt ngô làm thức ăn chăn nuôi, giúp hỗ trợ giá gạo Thái Lan.

Ông Chookiat cũng đề xuất Thái Lan đàm phán để có hạn ngạch xuất khẩu gạo nguyên hạt sang thị trường châu Âu lớn hơn, vì Thái Lan xuất khẩu gạo nguyên hạt sang châu Âu nhiều hơn gạo tấm.

Ông Arada Fuangtong, Cục trưởng Cục Ngoại thương, cho biết cơ quan này đang nỗ lực mở rộng thị trường trên khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào và kích thích các đơn đặt hàng nhằm hấp thụ sản lượng gạo Thái Lan.

Ông Arada cho biết Cục Ngoại thương sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán bán gạo giữa chính phủ với chính phủ với Trung Quốc thêm 460.000 tấn. Cục cũng có kế hoạch dẫn đầu các đoàn đại biểu từ khu vực công và tư nhân gặp gỡ các nhà nhập khẩu gạo chủ chốt để xây dựng lòng tin và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Thái Lan./.

Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều tăng Do ảnh hưởng từ tỷ giá và lo ngại về thời tiết, giá chào bán tại các nước sản xuất gạo hàng đầu của châu Á như Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng nhích lên.