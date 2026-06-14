Thái Lan triển khai sáng kiến sản xuất lúa gạo carbon thấp

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm nghiên cứu lúa gạo Phranakhon Si Ayutthaya của Thái Lan đang tích cực triển khai Mô hình kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) để đi tiên phong trong sản xuất lúa gạo carbon thấp.



Sáng kiến được nhà nước hậu thuẫn cho khu vực thí điểm rộng 50.000 rai (khoảng 8.000 ha), trải trên khắp 8 tỉnh ở miền Trung Thái Lan, nhằm khai thác thị trường nông nghiệp xanh quốc tế sinh lợi và đảm bảo chỗ đứng vững chắc trong hệ sinh thái tín dụng carbon toàn cầu đang phát triển.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lúa gạo Phranakhon Si Ayutthaya, ông Noppadol Prayoonsuk, đã công bố lộ trình chiến lược sau cuộc họp tham vấn cấp cao quy tụ các nhà nghiên cứu nông nghiệp ưu tú, cùng đại diện của Viện Khoa học Lúa gạo Quốc gia và Nhóm Nghiên cứu Bảo vệ Lúa gạo.



Cốt lõi của nỗ lực phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường này là việc nhân rộng các công nghệ canh tác hiện đại. Được tài trợ bởi Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Khoa học Thái Lan (TSRI) và Cơ quan Phát triển Nghiên cứu Nông nghiệp (ARDA), dự án giới thiệu phương pháp có cấu trúc cao cho canh tác lúa truyền thống, tập trung chủ yếu vào 3 hoạt động can thiệp chính.

Thứ nhất là kỹ thuật quản lý nước cải tiến làm ướt và làm khô xen kẽ (AWD), giúp giảm đáng kể lượng khí thải mêtan. Thứ hai là bón phân chính xác, giúp tăng cường hiệu quả dinh dưỡng để giảm thiểu chất thải hóa học và giảm chi phí chung. Thứ ba là quản lý dư lượng, bao gồm xử lý có hệ thống các chất thải nông nghiệp để loại bỏ việc đốt rác nông nghiệp.



Ông Noppadol cho biết khu vực miền Trung Thái Lan có tiềm năng to lớn để phát triển hệ thống sản xuất lúa gạo ít carbon, nhờ được hưởng lợi từ mạng lưới thủy lợi toàn diện, đất canh tác liền kề rộng lớn và cộng đồng nông dân được trang bị kỹ năng để áp dụng các giải pháp công nghệ nông nghiệp hiện đại.



Quá trình chuyển đổi sang canh tác carbon thấp đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ những thay đổi trong động lực thương mại quốc tế. Khi nhu cầu thị trường toàn cầu về hàng hóa nông nghiệp được chứng nhận môi trường đều đặn tăng lên, ngành lúa gạo truyền thống của Thái Lan sẽ đối mặt với nhu cầu cấp thiết cần phải đổi mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Ông Noppadol nhấn mạnh, bằng cách điều chỉnh hoạt động sản xuất phù hợp với các mục tiêu quốc tế về biến đổi khí hậu, ngành lúa gạo Thái Lan không chỉ củng cố thương hiệu của mình trên các thị trường xuất khẩu có tính cạnh tranh cao mà còn mở ra nguồn doanh thu thứ cấp quan trọng cho nông dân thông qua các cơ chế tín dụng carbon trong tương lai./.

Thị trường gạo Thái Lan kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối 2026 Giới xuất khẩu hiện đang theo dõi sát sao diễn biến tại Trung Đông với kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt sẽ giúp khôi phục nhu cầu tiêu thụ trong nửa cuối năm 2026.

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