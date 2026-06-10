Campuchia thúc đẩy quan hệ hữu nghị lâu dài với Việt Nam đi vào chiều sâu

Trong hai ngày 8-9/10, Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) lần thứ 3 tại thủ đô Hà Nội.

Trong thông cáo báo chí về kết quả chuyến thăm, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia nhấn mạnh chuyến công du tới Hà Nội của Thủ tướng Hun Manet nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông cáo báo chí công bố ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hội đàm với người đồng cấp Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm trong không khí thân tình với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, an ninh, quốc phòng, công tác biên giới, kết nối giáo dục, du lịch và y tế; cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Liên quan hợp tác chính trị giữa hai bên, Thủ tướng hai nước tái khẳng định lập trường nhất quán về tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và hoạt động giao lưu, kết nối giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp các cấp của hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử này, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng.

Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cam kết tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực hợp tác này ngày càng hiệu quả đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hoạt động hợp tác chặt chẽ và tích cực giữa hai nước trong hoạt động phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Liên quan lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối, người đứng đầu hai chính phủ bày tỏ hài lòng với đà tăng trưởng thương mại song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy đầu tư nhiều hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động trao đổi thương mại xuyên biên giới.

Hai Thủ tướng khuyến khích các cơ quan liên quan của hai nước tăng cường nỗ lực hơn nữa để tiến tới đạt cột mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD như đã thống nhất trong thời gian qua.

Hai bên nhất trí xúc tiến đưa cặp cửa khẩu quốc tế Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Campuchia)-Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) vào Hiệp định quá cảnh hàng hóa và Hiệp định vận tải đường bộ, nhằm tạo thuận lợi cho thông thương hàng hóa qua biên giới.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy nỗ lực tăng cường hoạt động kết nối thông qua việc phát triển và kết nối tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet phía Campuchia và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài phía Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet chứng kiến trao kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin Campuchia về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với lĩnh vực thông tin và giáo dục, Thủ tướng Campuchia và Việt Nam thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh khác như văn hóa, du lịch, năng lượng, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, nông nghiệp-chế biến, công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số, nhằm nâng cao vai trò đối tác và bổ trợ lẫn nhau vì thịnh vượng chung.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai Thủ tướng còn trao đổi quan điểm xoay quanh diễn biến tình hình trong khu vực và trên thế giới, cam kết ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, khẳng định mối quan hệ nồng ấm Campuchia-Việt Nam vẫn vững chắc và không xoay chuyển, bất chấp tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp.

Cùng ngày, Đơn vị phát ngôn trực thuộc Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng ban hành thông cáo báo chí, nhấn mạnh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 8-9/6, Thủ tướng Hun Manet đã có các cuộc hội đàm song phương, chào xã giao và nhiều cuộc gặp không chính thức với các nhà lãnh đạo Việt Nam và ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Vương quốc Campuchia và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo thông cáo báo chí, tại hội đàm giữa người đồng cấp hai nước sau lễ đón chính thức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, người đứng đầu chính phủ hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quan hệ song phương, đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài;” đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức trọng thể các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2027.

Nhấn mạnh bên cạnh khuôn khổ song phương, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Hun Manet và tham dự AFF năm 2026 tại Hà Nội còn mang ý nghĩa đối ngoại đa phương trong khuôn khổ ASEAN, tuyên bố nêu rõ: “Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF lần thứ 3 là sứ mệnh ngoại giao quan trọng của Samdech Thipadei trong vai trò Thủ tướng Campuchia, nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác với các nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích chung, đưa đất nước ngày càng tiến bộ, phát triển”./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Tăng cường lòng tin giữa Campuchia và Việt Nam Chuyên gia Campuchia cho rằng Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Campuchia-Việt Nam đang ổn định và phát triển liên tục trên mọi lĩnh vực.