Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa các địa phương Việt Nam và Campuchia

Ngày 18/6, Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương năm 2026 giữa tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) và tỉnh Gia Lai của Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng, cách thủ đô Phnom Penh gần 400km.

Đây là một phần trong chuỗi sự kiện hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại tỉnh Stung Treng nói riêng và khu vực Đông Bắc Campuchia nói chung, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 16-18/6.

Dự hội nghị có ông Sim Vireak-Phó Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính, Trưởng Ban Thư ký Nhóm công tác xúc tiến đầu tư vào khu vực Đông Bắc Campuchia; Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra và lãnh đạo các tỉnh Preah Vihear, Ratanakiri và Mondulkiri, cùng đại diện các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp sở tại.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tham dự sự kiện, cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra đánh giá cao và cho rằng sự hiện diện của các đại biểu trong nước và quốc tế tại sự kiện lần này cho thấy mối quan hệ ngày càng bền chặt và phát triển lên tầm cao mới của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Campuchia-Việt Nam nói chung, cũng như giữa hai tỉnh Stung Treng và Gia Lai nói riêng.

Ông nhấn mạnh Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng-Gia Lai năm 2026 sẽ góp phần quan trọng và ý nghĩa trong việc thúc đẩy hoạt động hợp tác đầu tư giữa hai địa phương theo chủ trương và tinh thần thỏa thuận hợp tác song phương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị xúc tiến đầu tư lần này nhằm giới thiệu cơ hội đầu tư to lớn và rộng mở giữa hai tỉnh Stung Treng và Gia Lai, cũng như các địa phương khác, ông Sor Soputra cam kết sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu tiên theo Luật đầu tư của Vương quốc Campuchia, đảm bảo thành công cho các nhà đầu tư đến từ tỉnh Gia Lai cũng như các địa phương khác, mong muốn đến đầu tư kinh doanh tại tỉnh Stung Treng.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai-ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết sự kiện lần này không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Stung Treng, mà còn là diễn đàn thiết thực để các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi thông tin, tăng cường kết nối và cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, logistics và các ngành, lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, góp phần cụ thể hóa những cam kết hợp tác giữa các địa phương thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực, cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó lâu đời.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Riêng với tỉnh Gia Lai, hợp tác với các địa phương của Vương quốc Campuchia, đặc biệt là các tỉnh khu vực Đông Bắc, trong đó có tỉnh Stung Treng, không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên mà còn là định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân.

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, sau khi hình thành không gian phát triển mới, tỉnh Gia Lai hiện có diện tích trên 21.500km2, lớn thứ hai trong số các tỉnh, thành ở Việt Nam, có quy mô dân số hơn 3,5 triệu người và quy mô nền kinh tế đạt khoảng 271.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Với vị trí nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông-Tây và Bắc-Nam, Gia Lai giữ vai trò là cầu nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Khẳng định đây là lợi thế đặc biệt để phát triển giao thương quốc tế, logistics liên vùng, công nghiệp chế biến và kinh tế cửa khẩu, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn xác định rằng sự phát triển của Gia Lai sẽ gắn với việc mở rộng không gian hợp tác khu vực, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương láng giềng trên tinh thần cùng phát triển, cùng hưởng lợi."

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh cũng lưu ý "tính bổ trợ rất rõ nét" từ những lợi thế của Gia Lai đối với tiềm năng của tỉnh Stung Treng.

Ông nêu rõ: "Nếu Stung Treng có lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, thì Gia Lai có lợi thế về hạ tầng kết nối, chế biến, logistics và tiếp cận thị trường. Sự kết hợp này mở ra triển vọng hình thành các chuỗi liên kết mới trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông-lâm sản, năng lượng, thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế khu vực biên giới."

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Stung Treng và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư trồng rừng gỗ lớn giữa tỉnh Stung Treng và Công ty cổ phần Phú Tài, tỉnh Gia Lai.

Các thỏa thuận hợp tác này được ký kết trên cơ sở các phiên thảo luận giữa chính quyền sở tại và cộng đồng doanh nghiệp diễn ra hôm 17/6, xoay quanh các chương dự án đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Stung Treng, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa hai địa phương, được ký kết vào cuối tháng 3/2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) và Công ty cổ phần Phú Tài (tỉnh Gia Lai) ký kết Bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư trồng rừng gỗ lớn. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Đánh giá cao hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng đây là bước đi cụ thể, thiết thực nhằm chuyển hóa các nội dung hợp tác cấp địa phương thành các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt, qua đó, khẳng định niềm tin, thiện chí và quyết tâm hợp tác của chính quyền tỉnh Stung Treng đối với các doanh nghiệp Gia Lai, doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời là tín hiệu tích cực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng chảy đầu tư, thương mại, dịch vụ và giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Sim Vireak - Phó Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời là Trưởng Ban Thư ký Nhóm công tác xúc tiến đầu tư vào khu vực Đông Bắc Campuchia-ghi nhận diện mạo mới với nhiều điểm sáng trong tiến trình phát triển của tỉnh Stung Treng trong những năm gần đây, đặc biệt là sự năng động của địa phương trong việc triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư vào khu vực Đông Bắc của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Về quan hệ hợp tác song phương, Trưởng Ban Thư ký Nhóm công tác xúc tiến đầu tư vào khu vực Đông Bắc Campuchia - ông Sim Vireak đề nghị tỉnh Stung Treng và Gia Lai tăng cường thúc đẩy các cơ chế phối hợp và hợp tác thường xuyên giữa hai bên để theo dõi, đánh giá và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình khởi động, triển khai thực hiện các dự án đầu tư; thúc đẩy hoạt động quảng bá, giới thiệu về tiềm năng đầu tư, chính sách ưu đãi và cơ hội kinh doanh giữa hai tỉnh để thu hút thêm nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng cao như nông nghiệp công nghệ cao, nông-công nghiệp, chế biến nông sản, du lịch sinh thái-văn hóa, năng lượng tái tạo, thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, Phó Quốc vụ khanh Sim Vireak đề nghị hai địa phương cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác công-tư, khuyến khích hình thành mạng lưới kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân hai tỉnh, nâng cao quan hệ đối tác và mở rộng cơ hội thị trường mới; đồng thời quan tâm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và trao đổi kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, cũng như tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự xã hội và hợp tác tốt đẹp ở khu vực biên giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương lần này, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Stung Treng trình bày nhiều tham luận giới thiệu tiềm năng của địa phương trên các lĩnh vực du lịch, nông-lâm và ngư nghiệp, công nghiệp, khai khoáng…

Bên cạnh diễn đàn xúc tiến đầu tư và các cuộc thảo luận chuyên đề về cơ hội đầu tư theo từng lĩnh vực, các đại biểu còn đến tham quan, khảo sát trực tiếp một số doanh nghiệp Việt Nam và sở tại đang hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó là hoạt động trưng bày triển lãm với hơn 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương và hai nước.

Chuỗi hoạt động kết thúc với màn bắn pháo hoa chào mừng và chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng vào tối 18/6 tại quảng trường Techo Thipdei ở trung tâm thành phố Stung Treng, cùng nhiều tiết mục ca múa nhạc dân tộc độc đáo do các nghệ sỹ hai nước trình diễn./.

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