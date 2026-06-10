Ngày 10/6, tại tỉnh Pursat ở Tây Bắc Campuchia, đã diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Đây công trình thứ 19 trong tổng số 24 công trình Đài Hữu nghị được triển khai xây dựng, tôn tạo, nâng cấp trên đất nước Chùa Tháp trong thời gian qua nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với các thế hệ đi trước đã cùng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập của mỗi nước và nền hòa bình, phát triển thịnh vượng của hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tham dự buổi lễ có Samdech Men Sam An - Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; ông Hun Many - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; cùng các đại biểu đến từ các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Pursat.

Về phía Việt Nam, tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Hữu Phú, cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Pursat. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết, hợp tác lâu dài. Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, nhân dân hai nước đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, là lời nhắc nhở và tri ân sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia chiến đấu chống lại kẻ thù chung, vì nền hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu bày tỏ tin tưởng rằng công trình Đài Hữu nghị sẽ tiếp tục là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết quốc tế và tình hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc, là nơi để thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia hiểu rõ hơn về những trang sử hào hùng, về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và sự hợp tác chân thành giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Công trình Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Pursat cao 21m với cụm tượng đài biểu tượng cao 3,2m. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu gửi lời cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc và nhân dân Campuchia nói chung, chính quyền và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Pursat nói riêng, đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của Đài Hữu nghị nhằm giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bà Samdech Men Sam An, Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Về phần mình, Samdech Men Sam An - Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, nhấn mạnh Campuchia và Việt Nam là những người bạn láng giềng thân thiết, đã cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thách thức.

Ngày nay, hai nước đã bước sang trang sử mới, đạt được nền hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ và phát triển, cùng tự tin tiến bước trong hành trình đóng góp cho hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và phát triển kinh tế của khu vực và thế giới.

Thay mặt Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, bà Men Sam An một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc, mãi khắc ghi công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, đã hy sinh cho công cuộc giải phóng tổ quốc, giải cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng.

Theo bà Men Sam An, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Pursat là minh chứng của sự tri ân, khắc ghi sự hy sinh của nhân dân Campuchia vì sự nghiệp thống nhất đất nước và độc lập của Việt Nam trong thập niên 1960-1970; đồng thời là minh chứng của sự tri ân và ghi nhớ đối với sự hy sinh của Quân đội và nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng trong những năm 1970-1980.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tại tỉnh Pursat. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Thay mặt Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc và nhân dân Campuchia, cùng hồi hướng, tưởng nhớ công ơn và tưởng niệm vong linh các anh hùng, liệt sỹ hai nước đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và giải cứu tính mạng của người dân Chùa Tháp, Samdech Men Sam An nêu rõ: “Buổi lễ khánh thành Đài hữu nghị hôm nay là một khía cạnh rất cụ thể, cho thấy sự vun bồi, tiếp tục củng cố và tăng cường truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam ngày càng rộng mở, vững mạnh, ổn định và trường tồn.”

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch CPP Men Sam An đề nghị chính quyền tỉnh Pursat và các đơn vị có chức năng cần quan tâm giữ gìn, bảo dưỡng công trình Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ổn định lâu dài, đồng thời phát triển khu vực này và cảnh quan xung quanh thành công viên xanh phục vụ người dân địa phương.

Bà Men Sam An lưu ý công trình này không phải là những khối bê tông hay công trình vật chất hữu hình, mà chính là linh hồn và “bằng chứng sống của tinh thần đoàn kết, cùng hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ của hai dân tộc.”

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch CPP Men Sam An yêu cầu các cơ quan hữu quan chung tay đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt tới các tầng lớp thanh niên và thế hệ kế tục về giá trị của tình đoàn kết và những hy sinh của các bậc tiền nhân và quân tình nguyện Việt Nam - “đã giải cứu và hồi sinh dân tộc chúng ta, giúp nhân dân chúng ta sống yên bình dưới bóng mát của hòa bình.” Qua đó, tăng cường tinh thần chủ động trong việc bảo vệ sự thật lịch sử, không cho phép bất kỳ thế lực thù địch nào phá hoại hay xuyên tạc sự thật lịch sử.

Bên cạnh đó, Samdech Men Sam An cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ và vun đắp tình hữu nghị truyền thống đoàn kết vững chắc, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam, đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển nhằm đảm bảo nền hòa bình, ổn định chính trị, phát triển bền vững và trường tồn của hai đất nước, cho cả hôm nay và mai sau.

Ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Cũng tại buổi lễ, ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã ôn lại quá trình hình thành và tiến độ xây dựng, trùng tu, tôn tạo 24 công trình Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp.

Ông Nhem Valy cho biết có 19 công trình đã khánh thành tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh; 5 công trình còn lại đã hoàn thành công tác thi công, chuẩn bị khánh thành ở các tỉnh Oddar Meanchey, Prey Veng, Siem Reap, Pailin và Tbong Khmum.

Ông Nhem Valy cũng điểm lại lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia trước đây, vốn thành lập vào ngày 2/12/1978, tiền thân của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia hiện nay.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận, nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, ông Nhem Valy cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân Việt Nam đã đưa những người chồng, người vợ, người con của mình tham gia phong trào Mặt trận, giải phóng tổ quốc Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 7/1/1979.

Khẳng định đó là sự thật lịch sử không thể lãng quên, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia nhấn mạnh: "Chúng tôi hiểu rõ rằng nếu không có ngày 2/12 và ngày 7/1 sẽ không có ngày hôm nay.”

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu đã trao tặng quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và các lực lượng vũ trang sở tại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trao quà tặng cho lực lượng vũ trang tỉnh Pursat. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà cho những người cao tuổi, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và đại diện thế hệ trẻ thuộc các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Pursat.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thành kính đặt hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam vừa khánh thành ở tỉnh Pursat. Qua đó, gửi gắm tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì sự hồi sinh của quê hương Chùa Tháp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, gắn kết nghĩa tình giữa nhân dân hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia.

Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Pursat bắt đầu khởi công ngày 22/2/2025 và hoàn thành vào ngày 24/11/2025. Công trình được xây mới trong khuôn viên có tổng diện tích 15.000m2 với nhiều hạng mục như công viên, đài phun nước, hệ thống đèn chiếu sáng, điện nước.../.

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Campuchia nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác nghị viện, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

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