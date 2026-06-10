Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu

Trưa 10/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia Suos Yara nhân tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Vui mừng chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin Suos Yara, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định, việc Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ góp phần vào thành công chung của Diễn đàn mà còn thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết và sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng nước này sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển bền vững.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phối hợp giám sát việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần phát huy tiếng nói chung của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sáu thập kỷ qua đã chứng minh tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, được vun đắp bởi sự hy sinh, giúp đỡ và đồng hành của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền lại những giá trị tốt đẹp đó cho thế hệ trẻ, nhằm bảo đảm quan hệ hai nước phát triển bền vững, thực chất và hiệu quả trong tương lai.

Khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng sự phát triển ổn định và thịnh vượng của Campuchia cũng là lợi ích quan trọng của Việt Nam.

Tin tưởng vào nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự quan tâm, định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Suos Yara cùng các thành viên trong đoàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế và Thông tin của Quốc hội Campuchia Suos Yara đánh giá cao sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Chủ nhiệm Suos Yara nêu rõ, Campuchia và Việt Nam có tình đoàn kết lâu đời và quyết tâm phát triển mối quan hệ này bền vững từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong bối cảnh chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, việc tăng cường lòng tin và sự hợp tác giữa 3 nước Campuchia-Việt Nam-Lào là hết sức quan trọng.

Trên cơ sở quan hệ giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp thông qua việc thường xuyên trao đổi Đoàn, nhất là các Đoàn cấp cao, Chủ nhiệm Suos Yara mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, hiện thực hóa mong muốn của người dân về hòa bình, ổn định và phát triển./.

Vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển lên tầm cao mới Tiếp Thủ tướng Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao.