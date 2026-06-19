Đổi mới phương pháp công tác dân vận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Chính phủ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp công tác, thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Yêu cầu trên được Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đặt ra tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, diễn ra chiều 19/6. Hội nghị do Đảng ủy Chính phủ tổ chức.

Hơn 25.000 cuộc kiểm tra, giám sát gắn với công tác dân vận được triển khai

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cho biết, Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo đưa nội dung Quyết định số 23-QĐ/TW, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận vào chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; đồng thời lồng ghép việc triển khai với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đã ban hành gần 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

Từ năm 2021 đến thời điểm báo cáo, cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Chính phủ đã thực hiện 25.017 cuộc kiểm tra, giám sát có nội dung về công tác tuyên giáo và dân vận.

Việc thực hiện tiếp công dân, người lao động, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy, lãnh đạo trong Đảng bộ Chính phủ quan tâm. Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy, chính quyền các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức 13.661 cuộc đối thoại với nhân dân, tiếp nhận 857.226 ý kiến và giải quyết 34.586 kiến nghị.

Việc định kỳ giao ban, làm việc giữa thường trực cấp ủy với Ban Tuyên giáo và Dân vận, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, nắm bắt, xem xét, giải quyết kịp thời nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giữ vững ổn định nội bộ.

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, với vai trò hạt nhân trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật cụ thể, nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, từ năm 2021 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách gắn với nhiệm vụ dân vận trong từng giai đoạn, bảo đảm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.”

Cải cách hành chính giúp chính quyền gần gũi hơn với người dân. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ ban hành đã tập trung đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ để cắt giảm, đơn giản hóa 3.085/4.888 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (dự kiến đạt 63,1%), cắt giảm 2.371/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (dự kiến đạt 33,9%).

Tính đến tháng 1/2026, đã sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 2.690 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.973 điều kiện kinh doanh, tương ứng cắt giảm 28% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (khoảng 34,6 nghìn tỷ đồng).

Song song với việc hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã chủ động ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa hoạt động điều hành thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thống kê chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, cho phép người dân theo dõi và chấm điểm trực tuyến kết quả xử lý thủ tục hành chính của từng cơ quan hành chính theo thời gian thực. Nghị định số 118/2025/NĐ-CP đã thể chế hóa việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, quy định Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm một cửa số duy nhất.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án 06 đã góp phần tạo bước chuyển căn bản trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm, khẳng định vai trò hình mẫu tiên phong của Việt Nam trong chuyển đổi số khu vực công, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhằm tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Chính phủ đã ký Nghị quyết liên tịch với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội là nhân tố cốt lõi để phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền.

Chuyển đổi số trở thành động lực đổi mới phương thức dân vận

Tại hội nghị, đại diện các đảng bộ đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 23 trong thời gian tới.

Đánh giá những kết quả quan trọng đạt được sau 5 năm thực hiện Quyết định số 23, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, công tác dân vận của Đảng bộ Chính phủ cần được thực hiện theo phương châm: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo; lấy chuyển đổi số làm động lực đổi mới phương thức dân vận.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành, đơn vị trong Đảng bộ Chính phủ cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận. Cần nhận thức sâu sắc rằng công tác dân vận không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan dân vận mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; là một bộ phận hữu cơ trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Người dùng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Gắn chặt công tác dân vận với cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, từ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Bên cạnh việc tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tiến hành công tác dân vận trong thời đại số.

Chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; nâng cao năng lực nắm bắt, dự báo dư luận xã hội trên môi trường mạng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, xác đáng, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, phong cách làm việc chuyên nghiệp, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. “Coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo quan trọng trong đánh giá chất lượng thực thi công vụ,” đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh./.

Tạo đồng thuận xã hội từ đổi mới công tác tuyên giáo và dân vận Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi hai lĩnh vực hợp nhất, đổi mới phương thức, bám sát thực tiễn, lắng nghe nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.