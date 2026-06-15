Cắt giảm hơn 3.400 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ tháng 4/2026 đến nay, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. So với Luật Đầu tư năm 2025, số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm đạt hơn 28% (từ 198 xuống còn 142 ngành, nghề).

Đồng thời, tại các nghị quyết này đã sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Để đồng bộ với các nghị quyết của Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành 16 thông tư theo thẩm quyền.

Qua đó, đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trong đó phân cấp 342 thủ tục hành chính từ Trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính được cắt giảm 53% (tương đương giảm 51.247/96.675 ngày) và giảm 54,6% chi phí tuân thủ so với năm 2024, dự kiến giúp xã hội tiết kiệm khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số."

Tính đến cuối tháng 5/2026, cả nước có 5.596 thủ tục hành chính; trong đó cấp bộ thực hiện 1.595 thủ tục hành chính, chiếm 28,5%; cấp tỉnh thực hiện 2.950 thủ tục hành chính (bao gồm các thủ tục do các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh thực hiện như thuế, bảo hiểm xã hội…), chiếm 52,7%; cấp xã thực hiện 937 thủ tục (gồm các thủ tục do các cơ quan ngành dọc ở cấp khu vực thực hiện), chiếm 16,8%.

Các cơ quan khác như cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bệnh viện, trường học thực hiện 114 thủ tục, chiếm 2%.

Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, việc tổ chức thực hiện trên môi trường số được đẩy mạnh.

Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện công khai 5.816 thủ tục hành chính; đã kết nối, tích hợp với 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; kết nối thông suốt với 34/34 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và cung cấp trực tuyến 4.968 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó có hơn 1,06 triệu tài khoản đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin và tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu số trong giải quyết thủ tục hành chính./.

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