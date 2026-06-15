Đồng Tháp: Chất lượng phục vụ người dân chuyển biến rõ nét sau 1 năm tinh gọn bộ máy

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Tháp đạt được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ, mô hình mới đang từng bước khẳng định hiệu quả trong thực tiễn.

Hướng đến nền hành chính phục vụ

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đã đồng lòng, đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng bước đầu.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt; tổ chức bộ máy được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và cải cách hành chính, được người dân, doanh nghiệp đồng thuận.

Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công, củng cố hạ tầng số được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Nguồn lực được bảo đảm kịp thời, linh hoạt, duy trì hoạt động hệ thống chính trị không gián đoạn; các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực.Sau một năm triển khai, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 983 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết trên 966 nghìn hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%.

Riêng cấp xã - nơi tiếp nhận phần lớn khối lượng công việc sau phân cấp, đạt tỷ lệ giải quyết đúng hạn gần 99%.

Tại xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm tính thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Các thủ tục hành chính thiết yếu như: Hộ tịch; Chứng thực; Đất đai; Chính sách an sinh xã hội; Bảo trợ xã hội, được giải quyết trực tiếp tại cấp xã, giúp người dân giảm thời gian đi lại, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Trần Văn Năm, ấp Bình Qưới Hạ, xã Bình Ninh cho biết: Trước khi sáp nhập, người dân làm một số thủ tục hành chính phải ra đến huyện để giải quyết nên mất thời gian và công sức rất nhiều.

Hiện nay, chúng tôi khi làm các loại giấy tờ chỉ cần đến trung tâm phục vụ hành chính công của xã là được cán bộ hướng dẫn, giải quyết tận tình. Người dân rất hài lòng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Ninh Trương Thị Thanh Thúy khẳng định: Việc tăng cường phân cấp, phân quyền đã góp phần nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điều này giúp giảm bớt các khâu trung gian, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và chính sách nhanh chóng hơn tại cơ sở. Tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" được phát huy.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/6/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Ninh đã tiếp nhận tổng số hồ sơ thủ tục hành chính là 6.603 hồ sơ (trong đó, trực tuyến: 6.290 hồ sơ, trực tiếp và thông qua dịch vụ bưu chính: 313 hồ sơ), tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 97,39%.

Còn tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sau khi sáp nhập, trung bình, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh tiếp nhận hơn 550 hồ sơ/ngày.

Anh Võ Văn Lợi ở phường Cao Lãnh vừa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để đăng ký khai sinh cho con. Anh Lợi chia sẻ, lượng người đến trung tâm làm thủ tục hành chính khá đông. Cán bộ, công chức ở đây rất bận rộn nhưng vẫn niềm nở khi tiếp xúc với người dân.

Trung tâm có cơ sở vật chất khang trang, được trang bị máy lạnh để người dân cảm thấy thoải mái trong quá trình chờ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương cơ bản vận hành ổn định, hiệu quả; bộ máy được kiện toàn; công tác quản lý nhà nước được nâng cao; cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến phường thực hiện kịp thời, thông suốt, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở phát huy rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Việc vận hành chính quyền địa phương từ khi thành lập đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các chế độ liên quan.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lĩnh vực hành chính công của tỉnh đã duy trì và phát huy hiệu quả nhiều mô hình, cách làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục tham mưu duy trì và phát huy hiệu quả Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp và Tổng đài Chăm sóc khách hàng dịch vụ hành chính công.

Các mô hình này góp phần hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Qua đó, tăng cường tương tác giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ theo dõi, xử lý và nâng cao chất lượng phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nổi bật như mô hình "Dịch vụ công trực tuyến 3 không" (không viết, không hẹn, không phiền hà) tại xã Hòa Long. Thực hiện mô hình, công chức trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai, số hóa hồ sơ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, góp phần giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế sai sót, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân.

Mô hình "Giờ vàng cải cách hành chính" tại phường Mỹ Trà đã phát huy hiệu quả khi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường trực tiếp kiểm tra, giám sát, xử lý hồ sơ và tháo gỡ khó khăn cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công vào khung giờ cố định hằng tuần, qua đó nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, hạn chế hồ sơ trễ hạn và tạo chuyển biến tích cực trong thái độ phục vụ.

Ngoài ra, một số mô hình như “Ngày thứ Bảy hành chính” tại của xã Đồng Sơn; “Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến” tại văn phòng ấp của xã Lấp Vò; “Lãnh đạo Ủy ban nhân xã” gặp gỡ người dân, doanh nghiệp của xã Tràm Chim… mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ công, giảm thời gian đi lại, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số cộng đồng.

Thực tiễn triển khai cho thấy các mô hình nêu trên đều có tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không phát sinh nhiều kinh phí nhưng mang lại hiệu quả tích cực trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời có khả năng tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Một góc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Nỗ lực giải quyết những khó khăn

Bên cạnh những kết quả tích cực, qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Đồng Tháp phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ để hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ.

Cụ thể, áp lực công việc đổ dồn về cấp cơ sở do khối lượng công việc, thủ tục hành chính tại cấp xã phát sinh quá lớn sau khi phân cấp, phân quyền.

Trong khi đó đội ngũ cán bộ, công chức tại các phòng ban, bộ phận ở cấp xã hiện nay còn mang tính chất chắp vá, lắp ghép, chưa có sự đồng bộ về trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn.

Sự "lắp ghép" mang tính tình thế này đã và đang tạo ra một áp lực quá tải rất lớn cho cơ sở. Tình trạng cán bộ làm ngày, làm đêm, làm cả thứ Bảy và Chủ nhật là thường xuyên; nhưng chế độ, chính sách hỗ trợ thì chưa kịp thời điều chỉnh tương xứng với áp lực.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn xảy ra lỗi kết nối liên thông với các bộ, ngành Trung ương, dẫn đến tình trạng trễ hạn hồ sơ một cách thụ động, gây áp lực rất lớn cho cơ sở vừa phải làm thủ công, vừa phải cập nhật lên hệ thống.

Cơ sở vật chất nơi thừa, nơi thiếu, nhiều tài sản công vẫn chưa có giải pháp sử dụng và xuống cấp hằng ngày; địa bàn hoạt động rộng, từ xã đến trung tâm tỉnh lỵ xa, đi lại tốn kém và tốn thời gian, chi phí cấp xã còn eo hẹp.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp có một số vướng mắc phát sinh như: Quy mô địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng mạnh sau sáp nhập; thiếu hụt biên chế công chức chuyên môn so với vị trí việc làm được giao, chưa bố trí đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu; một số ít công chức bước đầu tiếp cận nhiệm vụ mới, chưa tiếp cận được hết nhiệm vụ được phân công nên chưa chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Những khó khăn nêu trên tác động trực tiếp đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng tham mưu và hiệu quả vận hành của bộ máy trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để giải quyết những phát sinh trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Ninh Trương Thị Thanh Thúy kiến nghị: Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bổ sung số lượng biên chế ở các lĩnh vực chuyên môn còn thiếu (công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, y tế, giao thông…) cho các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân xã để đáp ứng yêu cầu công việc; sớm ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức trên địa bàn; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho xã (trụ sở hiện tại được xây dựng chỉ đảm bảo cho công năng làm việc của quy mô xã cũ).

Các sở, ngành tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn liên ngành cho công chức cấp xã, nhằm nâng cao năng lực tham mưu, xử lý công việc trong điều kiện cán bộ kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Tương tự như vậy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp cũng nhận thấy còn một số hạn chế cần quan tâm khắc phục.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, đội ngũ cán bộ ở một số vị trí còn thiếu, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chuyên sâu, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc thực hiện phân cấp, ủy quyền ở một số nội dung chưa thật sự đồng bộ; quy trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong một số trường hợp còn chưa chặt chẽ.

Để bộ máy vận hành hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Ngãi Nguyễn Hoàng Hơn xác định: Phường sẽ hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn; hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp liên thông; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không chồng chéo.

Phường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và phục vụ; lấy cải cách hành chính làm trọng tâm, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường, đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xem đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt.

Địa phương tiếp tục hướng mạnh hoạt động của hệ thống chính trị về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Hệ thống chính quyền tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương; phát huy vai trò Mặt trận, đoàn thể đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân; làm tốt công tác lưu trữ, số hóa tài liệu tồn đọng…/.

Tây Ninh: Hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, thúc đẩy tăng trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 19 của Bộ Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh Tây Ninh, thông qua dự thảo báo cáo về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.