Phú Thọ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 633 tỷ đồng

Sáng 15/6, tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Y khoa HĐ Phú Thọ và Trách nhiệm hữu hạn L&C tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng hơn 7.000m2, quy mô gồm một tòa chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp khoảng 456 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho trên 1.800 người dân.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 633 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng quý 4 năm 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng kế hoạch. Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch và bảo vệ môi trường.

Dự án cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng cam kết, góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp, ổn định và bền vững./.

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