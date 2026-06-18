Đà Nẵng cho thuê 11 khu đất ngắn hạn để tránh lãng phí tài sản công

Ngày 18/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức mở và xét duyệt hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn theo Thông báo số 186/TB-TTPTQĐ ngày 11/6/2026 đối với 15 khu đất trên địa bàn phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Các khu đất được cho thuê tập trung tại khu vực Hòa Cường và dọc tuyến đường 30 Tháng 4, với mục đích sử dụng chủ yếu phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải khát, dịch vụ thương mại tổng hợp và các loại hình kinh doanh phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu khai thác mặt bằng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo tổng hợp kết quả, có 11/15 khu đất được lựa chọn cho thuê thành công, với tổng giá trị thuê đất đạt hơn 3,37 tỷ đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của chủ trương khai thác quỹ đất ngắn hạn, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và sử dụng hiệu quả quỹ đất công trong thời gian chờ triển khai các dự án theo quy hoạch.

Ông Trần Bá Thành, Trưởng phòng Đấu giá và Giá đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức cho thuê đất ngắn hạn được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Toàn bộ quá trình tiếp nhận hồ sơ, mở hồ sơ và xét duyệt đều được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, bảo đảm lựa chọn được tổ chức, cá nhân có phương án thuê đất phù hợp và mức giá mang lại hiệu quả cao nhất.

Thông qua hoạt động cho thuê đất ngắn hạn, nhiều khu đất công chưa sử dụng ngay cho các dự án đầu tư đã được khai thác hiệu quả, hạn chế tình trạng đất bỏ trống, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Nhằm phục vụ nhu cầu khai thác mặt bằng thương mại, dịch vụ của tổ chức, cá nhân, trong thời gian đến, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án khai thác đối với các khu đất đủ điều kiện; đồng thời, đẩy mạnh công khai thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận và tham gia thuê đất theo quy định./.

Khánh Hòa thu hồi đất của doanh nghiệp do vi phạm Luật Đất đai UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Trung Nam đã được cho thuê do có vi phạm các quy định của Luật Đất đai 2024.

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