Đà Nẵng gỡ “nút thắt” kéo dài hơn 15 năm tại Dự án Nam Hội An

Sau bài viết của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam “Hơn 15 năm mòn mỏi chờ tái định cư giữa vùng dự án Nam Hội An” đăng phát vào tháng 5/2026. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các ngành chức năng và nhà đầu tư đang tích cực phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vấn đề.

Nhiều khu vực trong vùng dự án đã có lộ trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cụ thể.

Ưu tiên giải phóng trước hàng trăm hồ sơ

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng diện tích quy hoạch lên đến hơn 985ha. Trong đó, diện tích đã giải phóng mặt bằng là hơn 500ha (gần 153ha đã được thành phố giao đất, cho thuê đất; trên 347ha đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất).

Diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng là hơn 485ha, gồm gần 341ha ở xã Duy Nghĩa và hơn 144 ha ở xã Thăng An.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng Nguyễn Minh Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bên liên quan đang tập trung xử lý giải phóng mặt bằng diện tích gần 25ha, với khoảng 280 hồ sơ tại 8 tiểu khu nằm trong khu vực ưu tiên giải quyết sớm để nhà đầu tư có quỹ đất sạch tiếp tục thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cũng đã rà soát những nhóm nhà ở của người dân xuống cấp nghiêm trọng để thực hiện các bước thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư sớm. Qua khảo sát bước đầu, xã Duy Nghĩa có 253 hộ, xã Thăng An có 58 hộ.

“Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng xác định bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An là nhiệm vụ chính trị quan trọng, để thúc đẩy triển khai một trong những dự án lớn của thành phố. Hiện tại, Trung tâm đang tập trung huy động nhân lực của 3 chi nhánh gồm Chi nhánh 7 Hội An, Chi nhánh 8 Duy Xuyên và Chi nhánh 9 Thăng Bình để xử lý, phân loại hồ sơ về đất đai của người dân nằm trong vùng quy hoạch của dự án. Phía Trung tâm mong muốn các đơn vị liên quan và hệ thống chính trị của hai địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc kéo dài nhiều năm tại dự án này,” ông Nguyễn Minh Nam cho biết.

Trước đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Năm 2025, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận thanh tra về bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư tại dự án này, chỉ ra nhiều sai sót, chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan.

Sau hơn 15 năm, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư đối với diện tích 442ha quy hoạch còn lại chưa được thực hiện, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chấm dứt nhiệm vụ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai liên quan đến dự án này.

Thành phố Đà Nẵng quyết định giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng và giao nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các khu tái định cư cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng thực hiện.

Hiện tại, có 5 khu tái định cư phục vụ Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, với tổng diện tích quy hoạch hơn 239ha, gồm 4.828 lô đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những khu tái định cư này chưa hoàn thiện xây dựng theo quy hoạch, một số còn vướng giải phóng mặt bằng. Số lô tái định cư đã hoàn thành là 1.510 lô, trong đó đã bố trí tái định cư cho các hộ dân là 831 lô.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo hai xã Duy Nghĩa, Thăng An khẩn trương rà soát, bàn giao toàn bộ quỹ đất tái định cư chưa bố trí trên địa bàn xã về Trung tâm trong tháng 6/2026 để tập trung quản lý.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được triển khai từ năm 2011, hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động từ năm 2020 với hơn 1.200 phòng khách sạn, một khu giải trí casino, một sân golf 18 lỗ.

Đây là một dự án nghỉ dưỡng có quy lớn ở khu vực miền Trung, với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD gồm nhiều giai đoạn xây dựng, hướng đến trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp, giải trí có thưởng, khu vui chơi cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Phối hợp tháo gỡ nút thắt

Theo lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An, chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao và cho thuê đất trong thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư và tiến độ triển khai các giai đoạn của dự án, dẫn đến tình trạng quỹ đất bị chia cắt kiểu “da beo,” gây khó khăn lớn trong quy hoạch tổng thể và triển khai xây dựng thực tế.

Điều này khiến cho kế hoạch đầu tư bị gián đoạn, kéo theo chi phí thời gian, cơ hội và rủi ro pháp lý.

Những căn nhà xuống cấp của người dân nằm trong vùng quy hoạch Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An không được sửa chữa lớn, xây mới. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc vận dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 (Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa) áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chủ động, khẩn trương trình ra Trung ương danh mục những dự án tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai thực hiện.

Trên nền tảng đó, ngay sau khi có Nghị quyết 29/2026/QH16 Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành hoàn tất thủ tục giao đất cho Công ty, cũng như giải quyết các thủ tục về phê duyệt danh mục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch chi tiết xây dựng để khởi động lại các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án trong tháng 6/2026.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An cho biết, đến nay, tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án đã có những chuyển biến tích cực.

Những vấn đề về quy hoạch, đền bù và cấp phép xây dựng đang được xử lý theo từng bước cụ thể. Các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để rà soát và chủ động triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phía Công ty cũng đã hoàn thiện nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Bộ Tài chính ngày 12/5 vừa qua. Tất cả nỗ lực đều đang được thúc đẩy một cách nhanh nhất.

“Dựa trên những kết quả khả quan ban đầu, chúng tôi đề xuất thành phố tiếp tục đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, thúc đẩy cơ chế một cửa thực chất với “ba rõ” gồm: quy trình rõ, thời hạn rõ, trách nhiệm rõ. Đồng thời, thành phố cần có cam kết khung thời gian cho từng giai đoạn như phê duyệt, bàn giao mặt bằng,” ông Nguyễn Vĩnh Trân nói.

Người dân nằm trong vùng quy hoạch Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Nghĩa không có nước sạch để sử dụng hơn 15 năm qua. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nam Hội An cho biết, sau khi các vướng mắc được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của dự án với tổng vốn đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD, tập trung vào các hạng mục chiến lược như: khu biệt thự biển, trung tâm hội nghị 2.500 chỗ, mở rộng sân golf thứ hai, thêm khu lưu trú 5 sao, đi cùng các dịch vụ giải trí, ăn uống mở rộng.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp, góp phần đưa phía Nam Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ đẳng cấp quốc tế trong tương lai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục thu hồi đất đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai hoàn thành quyết toán toàn bộ 5 khu tái định cư, bàn giao toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án, các hồ sơ liên quan khác trong tháng 6/2026.

Đồng thời, thành phố Đà Nẵng cần sớm giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẩn trương lập kế hoạch, dự toán bổ sung vốn để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như cấp nước sạch, đường giao thông, điện, cắm mốc giới cho các khu tái định cư đã hình thành trong năm 2026…

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh, hàng trăm hộ dân ở xã Duy Nghĩa sống lay lắt hơn 15 năm trong vùng quy hoạch Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với tình cảnh nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, ngập lụt, thiếu nước sạch sinh hoạt...

Chính quyền địa phương và người dân mong muốn thành phố Đà Nẵng có phương án cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến dự án này để người dân sớm nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư để ổn định cuộc sống mới./.

Đà Nẵng: Người dân mong muốn an cư, sau hơn 15 năm ở vùng quy hoạch dự án Sau hơn 15 năm, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư đối với 442ha còn lại của Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Đà Nẵng) vẫn chưa được thực hiện, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn.

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