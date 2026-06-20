Trang sức bạc của người Dao Tiền - Vẻ đẹp văn hóa kết tinh từ tín ngưỡng và đời sống

Ở vùng rừng núi và trung du phía Bắc Việt Nam, cộng đồng người Dao sinh sống rải rác và hình thành nhiều nhóm nhỏ mang sắc thái văn hóa riêng biệt.

Người Dao Tiền chiếm khoảng 33% dân số người Dao, được biết đến với những giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó nổi bật là trang sức bạc truyền thống - một phần không thể thiếu trong đời sống vật chất và tinh thần.

Trang sức bạc - Biểu tượng thẩm mỹ và bản sắc dân tộc

Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Tiền luôn phải có trang sức bằng bạc. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Đối với người Dao Tiền, trang sức bạc không đơn thuần là vật trang trí mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc. Bạc được xem là nguyên liệu quý giá bậc nhất, thường được chế tác thủ công bởi chính bàn tay của những nghệ nhân trong cộng đồng.

Những món đồ này gắn liền với trang phục truyền thống, tạo nên điểm nhấn rực rỡ trên nền vải chàm đặc trưng, đồng thời phản ánh trình độ thẩm mỹ tinh tế của người Dao Tiền.

Tên gọi “Dao Tiền” cũng bắt nguồn từ tập quán sử dụng những đồng tiền bạc để trang trí trang phục. Qua đó, trang sức bạc không chỉ thể hiện vẻ đẹp mà còn là dấu ấn nhận diện văn hóa của cộng đồng.

Vật báu trong đời sống người phụ nữ Dao Tiền

Tùy điều kiện kinh tế, mỗi bộ trang sức bạc của phụ nữ Dao Tiền có thể lên tới cả chục triệu đồng. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Trong đời sống của người phụ nữ Dao Tiền, trang sức bạc được coi như “tài sản vô giá”. Từ khi còn nhỏ, các cô gái đã được đeo trang sức bạc, và số lượng bạc nhiều hay ít phần nào phản ánh sự đủ đầy của gia đình.

Theo quan niệm của người Dao Tiền, khi cô gái về nhà chồng, ngoài váy, áo tự làm suốt một năm, còn có của hồi môn là những đồ trang sức bằng bạc do cha mẹ chồng tặng. Những đồ trang sức này sẽ được giữ lại như bảo vật của gia đình, dòng họ và sẽ trao truyền cho con cháu sau này.

Trong các dịp lễ tết hay sự kiện quan trọng, phụ nữ Dao khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy với hệ thống trang sức bạc phong phú gồm vòng cổ, vòng tay, khuyên tai và các phụ kiện tinh xảo.

Một bộ trang sức truyền thống của cô gái Dao Tiền khi về nhà chồng có thể gồm từ 5 đến 7 vòng cổ kích thước tăng dần, nhiều chuỗi bạc buông dài trước ngực, 2-3 vòng tay, hoa tai cùng bộ dây xà tích cầu kỳ. Trên các món đồ này thường chạm khắc hoa văn hình quả trám, chim muông, hoa lá, mái chèo hay công cụ lao động - phản ánh đời sống lao động và thế giới quan của cộng đồng.

Đặc biệt, bộ xà tích là một trong những thành phần tinh xảo nhất, gồm nhiều chi tiết như đồng bạc, hộp đựng vôi, thìa ăn trầu, lục lạc, nhíp, dao nhỏ… Khi di chuyển, các chi tiết này phát ra âm thanh leng keng vui tai, góp phần tạo nên nét duyên dáng rất riêng của người phụ nữ Dao Tiền.

Giá trị tín ngưỡng và sự gắn kết cộng đồng

Vòng tay bằng bạc được chạm khắc nhiều hoa văn tinh tế. (Ảnh: Nam Sương/ TTXVN)

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, trang sức bạc còn gắn liền với tín ngưỡng dân gian của người Dao Tiền. Người dân quan niệm rằng bạc có khả năng trừ tà, tránh gió, phòng bệnh và mang lại may mắn, sức khỏe, sự thịnh vượng. Gia đình nào sở hữu nhiều bạc được cho là sẽ nhận được sự phù hộ của thần linh,gặp những điều tốt lành, gia đình thịnh vượng, hạnh phúc.

Trang sức bạc còn là biểu tượng của sự gắn kết gia đình và dòng họ. Trong các lễ cưới, đây là một phần sính lễ quan trọng và thường được giữ gìn như tài sản truyền đời, truyền từ mẹ sang con, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không ít trường hợp, các món trang sức bạc còn được chia sẻ hoặc cho mượn trong cộng đồng khi có việc cần thiết, thể hiện tinh thần tương trợ bền chặt.

Nghệ thuật chạm bạc và giá trị di sản

Trang sức bạc của người Dao Tiền được chế tác tinh xảo, công phu. (Ảnh: Nam Sương/ TTXVN)

Nghệ thuật chế tác bạc của người Dao Tiền được đánh giá cao bởi sự tinh xảo và độc đáo trong tạo hình, hoa văn và kỹ thuật xử lý ánh sáng. Mỗi sản phẩm không chỉ là đồ trang sức mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc.

Sản phẩm chạm bạc của người Dao Tiền khác hẳn và nổi trội so với hàng bạc của các dân tộc khác, ở các kiểu thức lạ về hình khối, dáng vẻ sản phẩm, môtíp hoa văn tinh vi, cân đối ở thủ pháp xử lý sáng, tối nhờ tận dụng đặc tính phản quang của chất liệu bạc, được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ.

Ngày nay, trong bối cảnh giao thoa văn hóa mạnh mẽ, nhiều giá trị truyền thống đang dần biến đổi. Tuy nhiên, trang sức bạc của người Dao Tiền vẫn được gìn giữ như một phần quan trọng trong bản sắc cộng đồng, đặc biệt trong các nghi lễ truyền thống như cưới hỏi, lễ tết.

Trang sức bạc của người Dao Tiền không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn là hiện thân của lịch sử, tín ngưỡng và đời sống tinh thần phong phú. Qua từng hoa văn, từng món đồ tinh xảo, người ta có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa và sự gắn kết bền chặt của một cộng đồng đã và đang nỗ lực gìn giữ bản sắc giữa dòng chảy hiện đại./.

Nét đẹp trong nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông và Dao Tiền Nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của người Mông và người Dao Tiền chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, thể hiện sự khéo léo của phụ nữ dân tộc trên các bản làng vùng núi phía Bắc.