Sáng 20/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố.

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Ông Lê Văn Minh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Diên Hồng) giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố. Ông Lê Văn Minh sinh năm 1976, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; là cử nhân Triết học, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng trải qua các vị trí như Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; Bí thư Quận ủy Quận 10; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Diên Hồng.

Các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố gồm: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ; Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh cho biết sẽ đoàn kết, thống nhất, sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để cơ quan đi vào hoạt động nghiêm túc, đúng quy định, tôn chỉ, mục đích.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chương trình, có nhiều nội dung, những chuyên đề thật hay, đẹp, ấn tượng, tạo được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn đọc.

Ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thực hiện sắp xếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố là một bước ngoặt mang tính chiến lược.

Đây là sự hội tụ tinh hoa, kinh nghiệm, nguồn lực và sức mạnh của các đơn vị tiền nhiệm, nhằm tạo ra một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ hơn, có sức lan tỏa lớn hơn và sức chiến đấu cao hơn.

Ông Lê Quốc Phong đề nghị lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố cũng như các cơ quan báo chí trực thuộc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động… để thực hiện nhiệm vụ được giao; bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ, không để gián đoạn, ngừng trệ, bỏ trống trận địa thông tin, tổ chức tuyên truyền trên tất cả các nền tảng của cơ quan báo chí.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố tiên phong chuyển đổi số toàn diện hướng tới hệ sinh thái truyền thông hội tụ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cần lấy chuyển đổi số làm nền tảng cốt lõi.

Cùng với đó, vừa giữ gìn bản sắc cách mạng, vừa tích hợp các công cụ, nền tảng công nghệ số hiện đại để phân phối thông tin chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả theo thời gian thực trên mọi nền tảng./.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hay, mô hình quản lý tòa soạn, phát triển nội dung, chuyển đổi số và giải pháp ổn định tâm lý, bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ người làm báo.