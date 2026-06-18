TTXVN phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, dẫn nguồn thông tin

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng Đoàn công tác thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, quán triệt, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân; góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập dân tộc trong các thời kỳ cách mạng cũng như tiếp tục truyền tải những thông điệp lớn, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những đóng góp của TTXVN với tư cách là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ quan Thông tấn quốc gia, giữ vai trò dẫn nguồn thông tin cho hệ thống báo chí cả nước, góp phần quan trọng trong tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của Đảng và đất nước.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng toàn thể lãnh đạo và người lao động TTXVN 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, tại các buổi gặp mặt, động viên đội ngũ những người làm báo thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực đã góp phần tích cực lan tỏa đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược, đến toàn dân và bạn bè quốc tế; đồng thời tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong truyền tải các thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Trong đó, TTXVN không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin trong nước mà còn có vai trò lan tỏa văn hóa, ý chí, bản sắc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Nhận định bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức đối với báo chí, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, các cơ quan báo chí phải thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tinh thông nghiệp vụ, đồng thời làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quyết định các cơ quan báo chí chủ lực trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là vinh dự lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn, tạo điều kiện và nâng cao vị thế của các cơ quan báo chí. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, hiệu quả tuyên truyền đã được nâng lên rõ rệt, được các cơ quan, tổ chức và nhân dân ghi nhận, đánh giá tích cực.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, TTXVN tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ người làm báo; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thể chế và môi trường phát triển mới; không bị tác động bởi những mặt trái của cơ chế thị trường.

Cùng với đó, TTXVN chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo, xây dựng môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp trong nước và quốc tế, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặc biệt mà Đảng, Nhà nước giao phó. Bên cạnh đó, TTXVN rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng phục vụ tác nghiệp báo chí hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, nhất là trên môi trường số, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Tự hào về truyền thống 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn TTXVN tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động TTXVN; chúc TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đạt nhiều thành công hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới.

Tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đặc biệt là những định hướng quan trọng về công tác tư tưởng, văn hóa và tuyên truyền trong bối cảnh mới, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí cách mạng không chỉ có nhiệm vụ đưa tin nhanh mà quan trọng hơn là định hướng dòng chảy thông tin, lan tỏa các giá trị tích cực, củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Dù công nghệ và phương thức làm báo có nhiều thay đổi, TTXVN vẫn kiên định sứ mệnh cung cấp thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ Tổ quốc, nhân dân.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết, hơn 80 năm qua, các thế hệ người làm báo TTXVN luôn có mặt ở những nơi sự thật đang diễn ra, từ các chiến trường trong kháng chiến đến các điểm nóng, vùng thiên tai..., bám sát thực tiễn đời sống, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đây là truyền thống quý báu mà TTXVN tiếp tục gìn giữ và phát huy trong thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong hoạt động báo chí hiện đại, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho rằng, công nghệ giúp báo chí đi nhanh hơn, nhưng người làm báo phải giữ vai trò định hướng để báo chí phát triển đúng hướng, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, nhân văn và hiện đại.Phát huy truyền thống của cơ quan Thông tấn quốc gia ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, Tổng Giám đốc TTXVN nêu rõ, đội ngũ những người làm báo TTXVN tiếp tục đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, làm chủ công nghệ, hoàn thành tốt sứ mệnh được giao trong kỷ nguyên số.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm và chúc mừng nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc nhà báo Hà Đăng có nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và bằng những kinh nghiệm quý báu, tâm huyết của mình đóng góp nhiều hơn nữa cho nền báo chí nước nhà; đồng thời giáo dục truyền thống báo chí cách mạng, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ noi gương, học tập.

Bày tỏ xúc động được Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương động viên, thăm hỏi và chúc mừng, nhà báo Hà Đăng nhấn mạnh tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ, tích cực đóng góp vào sự phát triển của cả nước./.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chúc mừng TTXVN nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Chiều 18/6/2026, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).