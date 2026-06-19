Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang thông tin “Chuyển động số”

Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2026, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chính thức ra mắt chuyên trang thông tin “Chuyển động số” tại địa chỉ http://chuyendongso.vnanet.vn.

Đây là sản phẩm báo chí mới nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham dự lễ ra mắt có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đông đảo các nhà báo, cơ quan báo chí trong cả nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Tinh thần đó cũng chính là yêu cầu và sứ mệnh đặt ra đối với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, TTXVN không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, lan tỏa khát vọng đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội mà còn phải tiên phong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức làm báo, tạo ra những sản phẩm truyền thông hiện đại, thiết thực và giàu giá trị phục vụ công chúng.

TTXVN kỳ vọng “Chuyển động số” sẽ trở thành cầu nối giữa ý tưởng và hành động, giữa tri thức và thực tiễn, giữa khoa học và cuộc sống, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho tương lai”.

“Chuyển động số” là chuyên trang chuyên biệt đầu tiên của TTXVN về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các nội dung chính như chính sách, chiến lược, những quan điểm, tư tưởng mới của Việt Nam; Khoa học công nghệ-trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ hội phát triển của Việt Nam; Đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; Chủ quyền số và chủ quyền dữ liệu; Tri thức Việt và Kinh nghiệm tham chiếu toàn cầu; Tiêu điểm và Nhân vật công nghệ.

Các đại biểu thực hiện Nghi thức khai trương chuyên trang thông tin "Chuyển động số" của TTXVN. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Được xây dựng theo mô hình truyền thông hội tụ, “Chuyển động số” của TTXVN sẽ cung cấp nguồn thông tin chính xác, đa chiều và chuyên sâu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hệ thống báo chí, truyền thông cũng như đông đảo công chúng.

Chuyên trang khai thác đa dạng loại hình nội dung gồm văn bản, ảnh, truyền hình, podcast, dữ liệu và đồ họa; sở hữu giao diện hiện đại, khả năng tương tác và kết nối đa nền tảng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với xã hội bằng cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu và truyền cảm hứng.

“Chuyển động số” được định hướng trở thành không gian tri thức mở, kết nối các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo và công chúng.

Chuyên trang không chỉ phản ánh sự phát triển của công nghệ mà còn kể những câu chuyện về con người - trung tâm của quá trình chuyển đổi số; về các chính sách đang định hình tương lai đất nước; về những doanh nghiệp đổi mới, các nhà khoa học sáng tạo và thế hệ trẻ khởi nghiệp bằng tri thức.

Bám sát nhịp chuyển động số của Việt Nam và thế giới, chuyên trang sẽ cập nhật các vấn đề về chính sách chiến lược, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thành tựu khoa học công nghệ, doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ; đổi mới sáng tạo, dữ liệu số và các xu hướng tương lai.

Từ những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đến các mô hình thực tiễn tại doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và địa phương; từ thành tựu khoa học trong nước đến những xu hướng công nghệ đang làm thay đổi thế giới./.

TTXVN khai trương Chuyên trang thông tin “Chuyển động số” TTXVN vinh dự tổ chức lễ khai trương Chuyên trang thông tin “Chuyển động số” – một sản phẩm báo chí chuyên biệt, hiện đại và dễ tiếp cận về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.