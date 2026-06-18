Báo chí năm 2026 - thay đổi để tồn tại và phát triển giữa cơn bão công nghệ

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Tiến sỹ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, có bài viết phân tích những tác động sâu rộng của trí tuệ nhân tạo đối với hoạt động báo chí, đồng thời đề xuất những hướng thích ứng để báo chí phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết.

Ngày 21/6 hàng năm luôn là dịp để những người làm báo nhìn lại hành trình đã qua và định hướng cho con đường phía trước. Tuy nhiên, năm 2026 không giống với bất kỳ cột mốc nào trong lịch sử báo chí hiện đại. Chúng ta không còn đứng ở ngưỡng cửa của sự thay đổi, mà chúng ta đang ở ngay tâm bão của một cuộc cách mạng toàn diện.

Báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters (Reuters Institute) đầu năm nay đã đưa ra một nhận định đầy sức nặng: “Năm 2026, các cơ quan báo chí tiếp tục ứng dụng AI tạo sinh trong mọi khâu từ thu thập dữ liệu đến phân phối sản phẩm, đồng thời đối mặt với sức ép sống còn từ các công cụ trả lời trực tiếp (Answer Engines) - những thực thể đang làm sụt giảm mạnh mẽ lưu lượng truy cập vào các trang tin truyền thống.”

Dự báo này không chỉ là một lời cảnh báo về công nghệ, mà nó là một bài toán chiến lược về sự tồn tại và giá trị cốt lõi của báo chí trong hệ sinh thái số đang bị định nghĩa lại bởi AI.

AI: Từ công cụ hỗ trợ đến quy trình tự động hóa

Đến thời điểm giữa năm 2026, AI tạo sinh không còn là một khái niệm xa lạ hay một công cụ "thêm thắp" vào tòa soạn, mà nó đã trở thành hệ điều hành thực thụ của các cơ quan báo chí hiện đại, nó đã can thiệp sâu vào ba giai đoạn cốt lõi:

Thu thập tin tức - Cỗ máy quét dữ liệu khổng lồ

Phóng viên năm 2026 không còn phải mất hàng giờ để tổng hợp số liệu hay dịch thuật một cách thủ công. Các hệ thống AI tiên tiến được tùy biến riêng cho tòa soạn, nó có khả năng quét hàng tỷ điểm dữ liệu từ các báo cáo kinh tế vĩ mô, dữ liệu thị trường chứng khoán đến các luồng thông tin trên mạng xã hội trong thời gian thực.

Khả năng phát hiện tín hiệu của AI cho phép tòa soạn bắt kịp các xu hướng hoặc những biến động bất thường trước khi chúng trở thành tiêu đề nóng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dòng tin chính luận và kinh tế, nơi tốc độ và sự tin cậy của dữ liệu là yếu tố sống còn.

Đóng gói nội dung đa định dạng trong tích tắc

Nghịch lý của báo chí hiện đại là công chúng muốn sự chuyên sâu nhưng lại có ít thời gian. AI tạo sinh đã giải quyết bài toán này bằng khả năng "đóng gói" nội dung một cách linh hoạt.

Một bài điều tra sâu (long-form) khoảng 3.000 chữ có thể ngay lập tức được AI tóm tắt còn 200 chữ cho bản tin sáng, một kịch bản video ngắn cho TikTok/Reels và một bản tin audio (podcast) với giọng đọc nhân tạo cảm xúc không kém người thật.

Shorts video của Báo Điện tử VietnamPlus trên kênh Youtube thu hút sự quan tâm của độc giả.

Sự chuyển đổi này diễn ra tự động, giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực để phóng viên, biên tập viên tập trung vào những phần việc cần sự chiêm nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, những thứ mà thuật toán chưa thể chạm tới.

Phân phối nội dung - Cá nhân hóa đến từng "điểm chạm"

Trang chủ của các tờ báo điện tử năm 2026 không còn là một giao diện “xé vé đồng hạng” nữa mà nhờ AI, trải nghiệm của công chúng được cá nhân hóa hoàn toàn.

Hệ thống hiểu rõ thói quen, sở thích và cả lịch trình của người dùng để đẩy những thông tin phù hợp nhất vào đúng thời điểm nhất. Đây không chỉ là kỹ thuật phân phối, mà là nỗ lực của báo chí nhằm giữ chân công chúng trong một thế giới đang ngập tràn thông tin như hiện nay.

"Answer Engines"- Công cụ trả lời trực tiếp

Nếu AI là cánh tay nối dài giúp nhà đài nâng cao năng suất hơn, thì sự trỗi dậy của các "Answer Engines"lại là một mối đe dọa trực diện vào mô hình kinh tế báo chí hiện nay.

Sự thay đổi hành vi tìm kiếm

Trong suốt hai thập kỷ qua, báo chí sống dựa vào "nền kinh tế liên kết." Người dùng tìm kiếm trên Google, thấy tiêu đề bài báo và click chuột vào trang tin.

Sự xuất hiện của các Answer Engines như Gemini, ChatGPT-5 hay Perplexity đã phá vỡ chu trình này. Thay đưa ra một danh sách các đường link thì AI lại tổng hợp toàn bộ thông tin từ các nguồn báo chí uy tín và trình bày một câu trả lời hoàn chỉnh, súc tích ngay tại giao diện tìm kiếm.

Như vậy hệ quả là gì? Người dùng đã có câu trả lời họ cần mà không bao giờ cần ghé thăm trang báo gốc. Hiện tượng này được gọi là "Zero-click Search" (Tìm kiếm không cần nhấp chuột).

Cuộc khủng hoảng lưu lượng truy cập

Dữ liệu từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026 cho thấy lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm vào các trang báo chí trên toàn cầu đã sụt giảm từ 30% đến 50%. Đây là một đòn giáng mạnh vào doanh thu quảng cáo (AdSense) và cả khả năng chuyển đổi độc giả thành thuê bao trả phí (Subscription).

Khi "Answer Engines" lấy đi nội dung của báo chí để "xào nấu" thành câu trả lời của chính mình, các tòa soạn rơi vào tình thế oái oăm: Nội dung của họ vẫn có giá trị với người dùng, nhưng giá trị đó lại được các gã khổng lồ công nghệ khai thác thay vì chính họ.

Chiến lược thích nghi: Trở lại với những giá trị "độc bản"

Trước sức ép của "Answer Engines," báo chí năm 2026 đang buộc phải thực hiện một cuộc đại cải tổ về tư duy. Nếu AI có thể tổng hợp thông tin nhanh hơn, thì báo chí phải cung cấp những thứ mà AI không thể tổng hợp.

Từ "Thông tin" đến "Tri thức và Sự tin cậy"

Các Answer Engines rất mạnh trong việc trả lời câu hỏi "cái gì?" nhưng thường yếu trong việc giải thích "tại sao?" và "điều này có ý nghĩa gì?" Các cơ quan báo chí đang chuyển dịch trọng tâm sang các bài viết phân tích chuyên sâu, các báo cáo độc quyền và những góc nhìn mang tính dự báo.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi đội ngũ phóng viên không chỉ là người đưa tin mà phải là những chuyên gia, những nhà kinh tế, nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực của mình.

Tiến sỹ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị xây dựng nền tảng phát thanh số quốc gia. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Xây dựng cộng đồng thay vì tìm kiếm lưu lượng

Thay vì phụ thuộc vào Google hay Facebook để có độc giả, các tòa soạn năm 2026 tập trung vào việc sở hữu dữ liệu người dùng (First-party data).

Các bản tin Newsletter cá nhân hóa, các diễn đàn đóng dành cho thành viên và các ứng dụng di động độc quyền trở thành những "pháo đài" bảo vệ báo chí trước sự thay đổi thuật toán của bên thứ ba.

Mục tiêu không còn là hàng triệu lượt xem hời hợt, mà là hàng chục nghìn độc giả trung thành sẵn sàng chi trả cho những nội dung chất lượng cao.

Bản quyền nội dung và cuộc chiến pháp lý

Năm 2026 cũng chứng kiến những làn sóng đàm phán bản quyền gay gắt giữa liên minh báo chí và các tập đoàn công nghệ AI.

Việc buộc các Answer Engines phải trích dẫn nguồn rõ ràng và chia sẻ doanh thu khi sử dụng nội dung báo chí để đào tạo mô hình không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu sinh tồn pháp lý để đảm bảo sự công bằng trong hệ sinh thái thông tin.

Báo chí Cách mạng Việt Nam trước vận hội mới

Tại Việt Nam, trong không khí kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng, những thách thức toàn cầu này càng trở nên hiện hữu. Với đặc thù là nền báo chí chính luận, đóng vai trò định hướng dư luận và phản biện xã hội, báo chí Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi AI.

Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của các cơ quan báo chí chủ lực trong việc xây dựng các "nền tảng số quốc gia." Việc ứng dụng AI để làm báo không chỉ là để bắt kịp công nghệ, mà là để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị: Đưa thông tin của Đảng và Nhà nước đến với người dân một cách nhanh nhất, chính xác nhất và dễ tiếp cận nhất trên mọi thiết bị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Answer Engines có thể lan truyền cả thông tin sai lệch, vai trò "người gác cổng" của báo chí chính thống lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Sự tin cậy chính là loại "công cụ" quý giá nhất của báo chí trong năm 2026. Bài báo có chữ ký của một nhà báo uy tín, được kiểm chứng bởi một tòa soạn có bề dày lịch sử, sẽ có giá trị gấp vạn lần một câu trả lời vô hồn từ máy móc.

Lời kết: Trái tim người cầm bút trong lồng ngực AI

Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta viết, cách chúng ta gửi tin, và cách chúng ta nhận doanh thu, nhưng công nghệ không bao giờ có thể thay thế được tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Năm 2026, báo chí có thể "thu hẹp" về lưu lượng truy cập đại trà, nhưng sẽ "sâu sắc hơn" về tầm ảnh hưởng.

Những thách thức từ AI tạo sinh hay Answer Engines không phải là dấu chấm hết cho báo chí, mà là một cuộc thanh lọc cần thiết. Nó loại bỏ những nội dung rác, những tin tức sao chép hời hợt và buộc những người cầm bút chân chính phải quay về với bản ngã của mình: Đi tận nơi, nhìn tận mắt, cảm nhận bằng trái tim và viết bằng trách nhiệm.

Báo chí không thua cuộc trước AI, mà báo chí chỉ đang tiến hóa cùng AI để phụng sự công chúng tốt hơn trong một thế giới không ngừng biến động. Chào mừng ngày 21/6/2026 - ngày báo chí của trí tuệ, công nghệ và bản lĩnh Việt Nam./.

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