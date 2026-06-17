Nghị viện châu Âu thông qua sửa đổi luật về Trí tuệ Nhân tạo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 16/6, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi một số quy định trong khuôn khổ gói lập pháp số của Liên minh châu Âu, bao gồm điều chỉnh lộ trình thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) và tăng cường các biện pháp kiểm soát nội dung do AI tạo ra.

Văn kiện được thông qua với 423 phiếu thuận, 57 phiếu chống và 174 phiếu trắng, trong đó đáng chú ý là việc hoãn áp dụng một số nghĩa vụ của Luật AI nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ được triển khai đồng bộ giữa các quốc gia thành viên.

Theo quy định mới, các nghĩa vụ đối với hệ thống AI rủi ro cao sẽ được áp dụng từ ngày 2/12/2027 đối với các hệ thống độc lập, và từ ngày 2/8/2028 đối với các hệ thống AI được tích hợp trong sản phẩm thuộc phạm vi luật an toàn và giám sát thị trường của EU.

Các yêu cầu về gắn nhãn nội dung do AI tạo ra nhằm bảo đảm khả năng truy xuất và minh bạch cũng được lùi thời hạn đến ngày 2/12/2026.

Đáng chú ý, Nghị viện châu Âu thống nhất cấm các hệ thống AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, cũng như hình ảnh, video và âm thanh mang tính khiêu dâm mô tả cá nhân cụ thể khi không có sự đồng ý.

Các nhà cung cấp bị cấm đưa các hệ thống này ra thị trường EU, trừ khi được trang bị biện pháp kỹ thuật đủ mạnh để ngăn chặn việc tạo nội dung vi phạm.

Các doanh nghiệp liên quan sẽ có thời hạn đến ngày 2/12/2026 để điều chỉnh hệ thống cho phù hợp với quy định mới.

Bên cạnh đó, một số điều chỉnh kỹ thuật khác cũng được thông qua nhằm giảm chồng chéo giữa Luật AI và các quy định an toàn sản phẩm máy móc, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an toàn hiện hành của EU.

Trước khi có hiệu lực, văn kiện vẫn cần được Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức phê chuẩn. Phần lớn các quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo dự kiến bắt đầu được áp dụng từ ngày 2/8/2026./.

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