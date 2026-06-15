Hàng triệu thuê bao bắt đầu bị khoá một chiều vì chưa xác thực thông tin

Đúng 0 giờ ngày 15/6, các nhà mạng tại Việt Nam sẽ tiến hành khóa SIM một chiều với các thuê bao chưa xác thực thông tin. Đây là yêu cầu được đưa ra với các nhà mạng trong Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết từ 0 giờ ngày 15/06/2026, hệ thống đã khóa SIM một chiều (khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi) đối với toàn bộ các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin.

Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Theo đúng lộ trình đã quy định, hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi, Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất.

Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15/06, đại diện Viettel Telecom cho biết người dùng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin.

Đại diện nhà mạng này cho biết có hai cách khôi phục dịch vụ nhanh nhất, đầu tiên là thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin.

Khách hàng cũng có thể thực hiện tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc. Khách hàng mang theo Căn cước công dân gắn chip đến trực tiếp các Cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền, điểm bán, chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile gần nhất để được nhân viên hỗ trợ miễn phí.

Viettel Telecom cam kết, các điểm giao dịch trên toàn quốc và các tổ hỗ trợ lưu động vẫn đảm bảo 100% quân số để hỗ trợ khách hàng trong những ngày tới. Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc. Khách hàng chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

Các nhà mạng cũng lưu ý người dùng, sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa 1 chiều (tức ngày 15/08/2026), nếu khách hàng vẫn chưa thực hiện xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng 2 chiều. Sau 05 ngày tiếp theo, số thuê bao sẽ bị thu hồi theo quy định.

Cũng theo Điều 8 trong Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ bị khóa một chiều và phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt để tiếp tục sử dụng.

Cụ thể, trong thời gian tối đa hai giờ sau khi hệ thống nhà mạng phát hiện một thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành rà soát, phát hiện và tạm dừng dịch vụ chiều đi của thuê bao, như gọi điện, gửi nhắn tin, nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn đến và truy cập Internet bình thường.

VinaPhone tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao. (Ảnh: VinaPhone)

Trong thời gian này, nhà mạng đồng thời gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Theo đại diện một nhà mạng, họ sẽ thực hiện qua nhiều hình thức, như nhắn tin flash (dạng thông báo hiển thị một lần), cùng các tin nhắn SMS gửi liên tục, đề nghị người dùng tiến hành theo quy định.Việc xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt sẽ được thực hiện qua hai cách, gồm qua dịch vụ điện tử hoặc đối chiếu trực tiếp.

Trong đó, dịch vụ điện tử là dịch vụ của nhà mạng, như My Viettel, My VNPT, My MobiFone... và thông tin xác thực của người dùng phải bảo đảm trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước.

Với cách đối chiếu trực tiếp, người dùng thực hiện tại cửa hàng của nhà mạng, so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp./.

Đảm bảo an toàn cho người dùng khi đẩy mạnh xác thực thuê bao di động Chuyên gia an ninh mạng đã đưa ra khuyến cáo tội phạm mạng sẽ tăng cường các hành vi lừa đảo nhắm vào người dùng khi bắt đầu chiến dịch xác nhận thuê bao chính chủ.