Doanh nghiệp tìm cách tạo bản sắc riêng trong thời đại AI

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang giúp các doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí sản xuất nội dung hình ảnh phục vụ quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng việc ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng các công cụ AI tương tự đang tạo ra một thách thức mới là nguy cơ các sản phẩm truyền thông trở nên đồng dạng và thiếu bản sắc riêng.



Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sáng tạo số, giai đoạn đầu ứng dụng AI trong tiếp thị chủ yếu tập trung vào nâng cao hiệu quả sản xuất nội dung.

Những hình ảnh quảng cáo, thiết kế sản phẩm hay tài liệu truyền thông vốn cần tới đội ngũ nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và các công đoạn hậu kỳ phức tạp nay có thể được tạo ra nhanh hơn nhiều nhờ AI.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng cùng một nền tảng, cùng các mô hình AI và bộ câu lệnh tương tự, sản phẩm đầu ra có xu hướng trở nên giống nhau, làm suy giảm khả năng nhận diện thương hiệu.



Trong bối cảnh đó, nhiều công ty công nghệ đang tìm cách phát triển các mô hình AI chuyên biệt nhằm duy trì tính độc đáo trong sáng tạo nội dung.

Một trong những hướng đi mới là xây dựng các mô hình AI dựa trên phong cách nghệ thuật đã được cấp phép sử dụng từ các họa sỹ, nhà thiết kế hoặc nghệ sỹ cụ thể, thay vì khai thác các kho dữ liệu hình ảnh đại trà.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, công ty công nghệ Israel Bria là một trong những doanh nghiệp theo đuổi mô hình này. Thông qua nền tảng Artfair, Bria cho phép các thương hiệu và công ty quảng cáo sử dụng AI để tạo ra nội dung theo phong cách của các nghệ sỹ tham gia chương trình.

Các nghệ sỹ trực tiếp tham gia quá trình huấn luyện mô hình bằng chính các tác phẩm của mình, đồng thời được xác định rõ quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế hưởng lợi từ việc khai thác các sản phẩm do AI tạo ra.



Được thành lập năm 2020, Bria hiện huy động khoảng 65 triệu USD từ nhiều quỹ đầu tư quốc tế. Công ty tập trung phát triển các công cụ AI tạo sinh phục vụ doanh nghiệp với định hướng sử dụng dữ liệu được cấp phép hợp pháp, bảo đảm ghi nhận nguồn gốc sáng tạo và cơ chế chia sẻ lợi ích cho các tác giả.



Theo giới chuyên gia, khi AI ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực sáng tạo nội dung, vấn đề không còn chỉ là khả năng tạo ra số lượng lớn sản phẩm trong thời gian ngắn mà còn là việc duy trì bản sắc thương hiệu, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng niềm tin đối với khách hàng.

Đây được xem là một trong những thách thức lớn tiếp theo đối với ngành công nghiệp AI tạo sinh trong những năm tới./.

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