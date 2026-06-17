Chuyển đổi số: Tạo đột phá trong hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam

Tại phiên thảo luận ngày 17/6 nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết trong các giải pháp then chốt được đề xuất, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số được xem là hướng đi tất yếu để xây dựng tổ chức Hội hiện đại, chuyên nghiệp .

Chủ động, sáng tạo ngay từ cấp cơ sở

Đóng góp vào chủ đề chuyển đổi số, đại biểu Thái Ngọc Bảo Châm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm và giải pháp đột phá từ thực tiễn địa phương . Để chuyển đổi số trong tổ chức Hội đi vào chiều sâu và thực chất, đại biểu tỉnh Đồng Tháp cho rằng cần thực hiện đồng bộ 4 nguyên tắc.

Trước hết, đội ngũ cán bộ hội phải là những người đi đầu trong học tập, thích ứng và làm chủ công nghệ, từ đó mới có đủ năng lực hướng dẫn, hỗ trợ hội viên một cách hiệu quả .

Bên cạnh đó, mọi hoạt động chuyển đổi số của hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của chị em . Các nền tảng công nghệ cần bảo đảm tiêu chí dễ tiếp cận, dễ sử dụng và phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ khác nhau .

Về nguyên tắc thứ ba, bà Châm cho rằng, quá trình chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi có sự kết nối giữa tổ chức Hội với các ngành, doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ cùng sự chủ động, sáng tạo ngay từ cấp cơ sở .

Trong các giải pháp then chốt được đề xuất, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số được xem là hướng đi tất yếu để xây dựng tổ chức Hội hiện đại, chuyên nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cuối cùng, tổ chức Hội cần đặc biệt quan tâm thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ yếu thế, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại; nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên và xây dựng hệ sinh thái số của hội .

Đặc biệt, mô hình đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ là đòn bẩy để nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tham gia quản trị xã hội trên nền tảng số . Mục tiêu hướng tới là mỗi cán bộ hội là một hạt nhân đổi mới sáng tạo, mỗi gia đình hội viên là một gia đình số, gia đình học tập .

Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới

Bên cạnh mảng chuyển đổi số trong nước, công tác đối ngoại nhân dân của Hội trong kỷ nguyên mới cũng được định hướng gắn kết chặt chẽ với công nghệ và phát triển kinh tế .

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đề xuất tổ chức Hội cần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về các yêu cầu mới, chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao thành các dự án hợp tác thực chất, đưa phụ nữ trở thành lực lượng tích cực trực tiếp triển khai công tác đối ngoại và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới .

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Để làm được điều đó, Thứ trưởng đề xuất tổ chức Hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, nhiệm vụ và các yêu cầu mới của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại toàn diện, hiện đại của Đảng, gắn đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế và nâng cao vị thế đất nước.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, Đại hội ghi nhận và tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến đóng góp quý báu, giàu trí tuệ của các đại biểu . Các ý kiến đã bổ sung, minh chứng sinh động bằng những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn bất chấp khó khăn của tình hình mới .

Bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh sự đồng thuận cao của các đại biểu trong việc đề xuất các giải pháp ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số sẽ là cơ sở vững chắc để tổ chức Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động . Đây chính là nền tảng để hoàn thiện các văn kiện chính thức trình Đại hội XIV, mở ra một nhiệm kỳ mới đột phá, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số ./.

PGS.TS Bùi Thị An: Tuổi tác không giới hạn sự cống hiến PGS.TS Bùi Thị An–Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội XIV phụ nữ toàn quốc, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cống hiến không mỏi mệt và những kỳ vọng đổi mới trong nhiệm kỳ mới.