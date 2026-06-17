Chuyển đổi số: Tạo đột phá trong hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam

Tại phiên thảo luận ngày 17/6 nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết trong các giải pháp then chốt được đề xuất, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số được xem là hướng đi tất yếu để xây dựng tổ chức Hội hiện đại, chuyên nghiệp
Chủ động, sáng tạo ngay từ cấp cơ sở
Đóng góp vào chủ đề chuyển đổi số, đại biểu Thái Ngọc Bảo Châm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm và giải pháp đột phá từ thực tiễn địa phương
Trước hết, đội ngũ cán bộ hội phải là những người đi đầu trong học tập, thích ứng và làm chủ công nghệ, từ đó mới có đủ năng lực hướng dẫn, hỗ trợ hội viên một cách hiệu quả
Bên cạnh đó, mọi hoạt động chuyển đổi số của hội phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của chị em
Về nguyên tắc thứ ba, bà Châm cho rằng, quá trình chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi có sự kết nối giữa tổ chức Hội với các ngành, doanh nghiệp, các đơn vị công nghệ cùng sự chủ động, sáng tạo ngay từ cấp cơ sở
Cuối cùng, tổ chức Hội cần đặc biệt quan tâm thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ yếu thế, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại; nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên và xây dựng hệ sinh thái số của hội
Đặc biệt, mô hình đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" sẽ là đòn bẩy để nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tham gia quản trị xã hội trên nền tảng số
Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới
Bên cạnh mảng chuyển đổi số trong nước, công tác đối ngoại nhân dân của Hội trong kỷ nguyên mới cũng được định hướng gắn kết chặt chẽ với công nghệ và phát triển kinh tế
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đề xuất tổ chức Hội cần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về các yêu cầu mới, chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao thành các dự án hợp tác thực chất, đưa phụ nữ trở thành lực lượng tích cực trực tiếp triển khai công tác đối ngoại và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới
Để làm được điều đó, Thứ trưởng đề xuất tổ chức Hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, nhiệm vụ và các yêu cầu mới của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại toàn diện, hiện đại của Đảng, gắn đối ngoại với nhiệm vụ phát triển kinh tế và nâng cao vị thế đất nước.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, Đại hội ghi nhận và tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ các ý kiến đóng góp quý báu, giàu trí tuệ của các đại biểu
Bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh sự đồng thuận cao của các đại biểu trong việc đề xuất các giải pháp ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số sẽ là cơ sở vững chắc để tổ chức Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động
PGS.TS Bùi Thị An: Tuổi tác không giới hạn sự cống hiến
PGS.TS Bùi Thị An–Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội XIV phụ nữ toàn quốc, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cống hiến không mỏi mệt và những kỳ vọng đổi mới trong nhiệm kỳ mới.