Thêm trải nghiệm số hóa tiện ích cho du khách trên ứng dụng du lịch quốc gia

Không cần trực tiếp ra ga hay mất thời gian tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, giờ đây du khách đã có thể đặt vé tàu hỏa ngay trên ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel.”

Hệ thống được kết nối trực tiếp với nền tảng bán vé chính thức của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), giúp toàn bộ thông tin về chuyến tàu, giá vé, hạng ghế, số lượng chỗ trống luôn được cập nhật chính xác, minh bạch như khi mua trực tiếp tại nhà ga.

Một ứng dụng, nhiều tiện ích cho hành trình khám phá này giúp vừa tiết kiệm thời gian vừa mang đến trải nghiệm du lịch hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành du lịch và giao thông vận tải.

Đặc biệt, ứng dụng do Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát triển, là nền tảng số tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích như: tra cứu thông tin du lịch, bản đồ số, mua vé máy bay, đặt vé tàu hỏa trực tuyến, đặt phòng lưu trú, mua vé tham quan, mua sắm hàng hóa, quản lý tour du lịch hay gửi phản ánh tới cơ quan chức năng.

Trong đó, tính năng đặt vé tàu hỏa trên Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” là một trong hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi lựa chọn phương tiện đường sắt.

Với ứng dụng số phát triển mạnh mẽ, ngành du lịch mang đến nhiều trải nghiệm tiện ích cho người dùng. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Sự kết nối giữa hệ thống số của ngành du lịch và ngành đường sắt theo tinh thần Nghị quyết số 57 -NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình đặt vé mà còn mở ra một hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện hơn, nơi du khách có thể tiếp cận và sử dụng nhiều tiện ích trên cùng một nền tảng thống nhất./.

Đâu là giải pháp then chốt của hệ sinh thái du lịch thông minh Việt Nam? Đó phải là hệ thống liên thông-kết nối-chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm đến, các lĩnh vực liên quan.