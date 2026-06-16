Du lịch Việt tăng tốc ứng dụng công nghệ số, phát triển điểm đến thông minh

Những minh chứng thực tiễn đã cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn tạo động lực cho những trải nghiệm thuận tiện hơn, dịch vụ chất lượng hơn và điểm đến hấp dẫn hơn...

Du lịch là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành các cơ sở du lịch, từ lưu trú, lữ hành, ăn uống đến các điểm tham quan, nâng cao trải nghiệm của du khách...

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Quyết định về Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 vừa được Chính phủ phê duyệt. Chương trình xác định việc xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI.

Vậy ngành "công nghiệp không khói" của Việt Nam sẽ chuyển mình số hóa ra sao, thực tiễn triển khai tại các điểm đến, danh thắng... đang diễn ra thế nào ?

Những nhiệm vụ trọng tâm

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành du lịch là phát triển nền tảng dữ liệu số du lịch quốc gia, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch trên môi trường số. Theo đó, các hình thức như du lịch thực tế ảo, tham quan số, trải nghiệm trực tuyến sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhằm mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến, gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Chương trình nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành du lịch để hướng tới hình thành các điểm đến thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm du khách.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa ở trung tâm Thủ đô kết hợp hệ thống màn nước mang đến trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn du khách. (Ảnh: TTXVN)

Công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Người lao động sẽ được nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng quản trị, kinh doanh du lịch và các kỹ năng theo tiêu chuẩn nghề du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số phục vụ quản trị, kinh doanh du lịch đạt tối thiểu 70%. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì thực hiện việc đo lường chỉ tiêu này.

Để thực thi, Bộ được giao xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành du lịch; công bố danh mục dữ liệu mở để doanh nghiệp và cộng đồng khai thác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ăn uống, điểm đến thông minh...

Đặc biệt, Bộ cũng sẽ đổi mới mô hình chương trình du lịch thông qua đa dạng hóa hình thức tổ chức tour, phát triển tham quan ảo, thực tế mở rộng, mô phỏng hành trình và trải nghiệm 360 độ; thúc đẩy liên thông các nền tảng du lịch số trong ASEAN, hướng tới hình thành hệ sinh thái “Du lịch số ASEAN,” mang đến cho du khách trải nghiệm toàn trình từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán đến đánh giá chất lượng dịch vụ trên môi trường số.

Với những định hướng mới được xác lập này, ngành du lịch đang đứng trước cơ hội chuyển đổi số toàn diện, nhanh và mạnh mẽ hơn. Dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực thúc đẩy quản trị theo hướng hiện đại, khoa học; hình thành những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nâng cao trải nghiệm lưu trú cho du khách bằng công nghệ thông minh. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Diện mạo mới từ số hóa du lịch

Những định hướng trong Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ càng củng cố hơn cho thực tiễn số hóa đã và đang được ngành du lịch triển khai thời gian qua. Trong đó, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết Cục đã từng bước đặt nền móng cho hệ sinh thái du lịch thông minh trên phạm vi toàn quốc thông qua xây dựng các nền tảng số dùng chung toàn ngành.

Nổi bật là việc xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam kết nối với các địa phương và doanh nghiệp; phát triển nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch;” Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel” phục vụ du khách với nhiều tiện ích số như tra cứu thông tin điểm đến, bản đồ du lịch, đặt dịch vụ, thanh toán trực tuyến và phản ánh chất lượng dịch vụ.

Đáng chú ý là ứng dụng số hóa trong hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng trực tuyến, triển khai hệ thống vé điện tử tại nhiều khu, điểm du lịch, mở rộng tích hợp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt…

Khi chính sách đi vào thực tiễn, khi Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước thấm sâu vào mọi hoạt động của ngành du lịch, “kim chỉ nam” đó trở thành động lực quan trọng giúp các điểm đến, địa phương nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời mở ra không gian phát triển mới trong kỷ nguyên số.

Giờ đây, hình ảnh từng hành khách tham quan nối dài chờ đợi trước quầy vé, trên tay là tấm vé giấy dễ nhàu nát hay thất lạc đang dần trở thành hoài niệm.

Thời gian qua, Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã trở thành điểm hẹn của những hành trình trải nghiệm độc đáo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hệ thống vé điện tử đang dần “phủ sóng” tại nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đền Quán Thánh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia hay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam…

Hệ thống vé điện tử không đơn thuần là một “lát cắt” giải pháp công nghệ, mà là bước tiến trên hành trình xây dựng du lịch thông minh, lấy du khách làm trung tâm, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành.

Với khách quốc tế, trải nghiệm tham quan cũng trở nên văn minh và thuận tiện hơn. Đặc biệt, tính năng vé tập thể, vé đoàn giúp cả đoàn khách có thể sử dụng chung một vé duy nhất, mang đến sự thuận tiện và linh hoạt.

Hệ thống vé điện tử cũng hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị quản lý điểm đến. Thông qua dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, ban quản lý có thể theo dõi, phân tích nhu cầu, hành vi và xu hướng của các nhóm khách khác nhau, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng các sản phẩm phù hợp hơn.

Những minh chứng thực tiễn đó cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn tạo động lực cho những trải nghiệm thuận tiện hơn, dịch vụ chất lượng hơn và điểm đến hấp dẫn hơn.

Trong tương lai không xa, khi các khu du lịch, di tích và danh lam thắng cảnh đồng loạt chuyển mình mạnh mẽ, số hóa sẽ trở thành chiếc “chìa khóa” mở ra diện mạo mới cho du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình./.

Tour đêm Văn Miếu-Quốc Tử Giám thay đổi diện mạo hấp dẫn hơn nhờ ứng dụng công nghệ số. (Nguồn: TTXVN)

Du lịch số Việt Nam phát triển ra sao với sự "hậu thuẫn" của công nghệ? Việt Nam có cơ hội lớn trở thành điểm đến du lịch số hàng đầu khu vực. Nếu có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta có thể tạo ra hệ sinh thái du lịch thông minh, phù hợp xu hướng toàn cầu hóa.